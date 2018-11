Otac, sin i rođak mlatili se kocem i sjekirom

ZVORNIK - Zdravko C. (56) i njegov otac Drago C. (79) te njihov rođak Drago C. (54), svi iz zvorničkog mjesta Trnovica, teško su povrijeđeni u obračunu, tokom kojeg su korišteni i kolac i sjekira, potvrdili su za "Nezavisne" izvori upućeni u istragu.

Kako je saopšteno iz policije, pripadnici Policijske stanice Kozluk izašli su na mjesto događaja nakon što je došlo do tuče između sina i oca s jedne te rođaka sa druge strane.

"Sva trojica su u bolnici, a pozadina sukoba se istražuje. Po dosad dostupnim informacijama, pedesetčetvorogodišnjak je napao svog sedamdesetdevetogodišnjeg imenjaka i rođaka drvenim kocem. Potom je, kako se sumnja, Zdravko, braneći oca, napadača udario sjekirom", pojašnjava izvor "Nezavisnih".

Sukob se, kako je saopšteno iz policije, odigrao juče oko 13.30 na lokalnom putu u Trnovici.

"Povrijeđeni su prevezeni u Bolnicu Zvornik", kazali su iz policije.

Pretresom kuće i pomoćnih objekata koje koriste osumnjičeni policajci su pronašli predmete koji će služiti kao dokazi u krivičnom postupku. U pitanju su, kako saznajemo, sjekira, noževi i slični predmeti. Kod Draga C. (54) pronađeni su automatska puška i municija.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina. Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta, slijedi podnošenje izvještaja za povrede, ali i nedozvoljeno držanje oružja.