Otac ubijenog Edina Zejćirovića: Znao je nešto što nije smio

BRČKO - Od dženaze Edina Zejćirovića njegov otac Enver svakodnevno posjećuje njegov mezar u rodnim Ratkovićima. Tako je bilo i juče, na dan kad se prije mjesec izgubio svaki trag Edinu, koji je, nakon što je zvjerski premlaćen, bačen u kanal koji se spaja s rijekom Savom u naselju Vučilovac kod Brčkog.

"Sina sam posljednji put vidio 16. novembra. Sutradan je bio kod kuće, ali sam ja bio kod prijatelja na svadbi. Bio je s djedom i nenom, ručao, okupao se i otišao. Nikad se više nije vratio", kaže na početku svoje bolne ispovijesti za "Dnevni avaz" Enver dok miluje bašluk na mezaru svog sina.

U njemu je, kaže, tinjala nada da je živ sve dok mu nije javljena vijest o pronalasku tijela.

"Uvijek se hvatate za posljednju slamku spasa pa smo tako i mi. Nakon što je 17. novembra otišao, mi smo se prvi put obratili policiji 21. novembra, a nestanak smo prijavili 24. novembra. Sve vrijeme smo imali podršku komandira i svih policajaca", tužnim glasom kaže sagovornik.

Dan prije Edinove sahrane objavljen je monstruozni snimak sadističkog iživljavanja četvorice muškaraca nad njegovim sinom. Otac Enver snimak nije gledao i, kako kaže, nikad neće.

"Nikad neću pogledati kako ga zvjerski muče i ubijaju. Hoću da se sjećam sina po posljednjoj kafi koju smo 16. novembra popili u čaršiji. Snimak su gledala njegova maloljetna braća, blizanci, koji su u šoku, kao i maloljetna kćerka moje sestre. Kako je i zašto snimak dospio u javnost, zaista ne znam", kaže on.

O motivima za jedno od najsvirepijih ubistava počinjenih na ovim prostorima, Enver ne želi spekulisati.

"Prijatelji su mi prepričali neke dijelove snimka i riječi jednog od monstruma, koji je, navodno, rekao: 'Hoćeš slati poruke mojoj ženi?' Spominje se nekakav dug, ali ne vjerujem da je novac motiv za takav zločin. Zašto se nisu nikome obratili ako im je dugovao, zašto nisu pitali brata ili mene? Vratili bismo im novac. Ipak, mislim, da iza svega stoji nešto drugo, odnosno da je moj Edin, vjerovatno, znao nešto što nije smio znati", kaže Enver.

Od osumnjičenih poznaje jedino Suana Halilovića.

"Znam ga kad je imao 12-13 godina, ali kad se vratio u Brčko, od tada ga nisam vidio. Čuo sam da je nedavno izašao iz zatvora. Čuo sam i da je policija prije pronalaska mog Edina pretresala stan koji je koristio. Njega nije bilo u to vrijeme kod kuće da bi on narednog dana otišao u policiju i pitao ih zašto su ga tražili. Zamislite tu hrabrost, da počinite takvo zlodjelo i da odete u policijsku stanicu i pitate službenike policije: 'Što ste me tražili?' I podatak da su snimali iživljavanje nad mojim sinom, govori o kakvim se monstrumima radi", kaže on.

Nisam za bunt

Na Facebooku je formirana grupa "Pravda za Edina". Enver Zejćirović kaže kako je apolitičan tip i da u ovom trenutku nema snage da organizira proteste.

"Ponavljam da vjerujem policijskim i pravosudnim organima. Ako bude bilo potrebe za protestima, onda ću ih organizirati sa svojom porodicom a da nikoga ne vučem za sobom. Ne želim da se diže nikakav bunt, nikakva revolucija. Želim da se poštuje zakon", decidan je Enver.