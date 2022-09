Oteo traktor da naplati štetu jer su mu komšijine koze pojele kukuruz

PRIJEDOR - Okružno javno tužilaštvo Prijedor podiglo je optužnicu protiv trgovca A.N. iz Kozarske Dubice zbog krivičnih djela samovlašće i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija, objavilo je ovo tužilaštvo.

U optužnici se navodi da je A.N. 24. jula 2020. godine u Strigovi kod Kozarske Dubice od lica Z.B. tražio 1.000 KM na ime štete koju su mu na usjevu kukuruza pričinile njegove koze, a kada je Z.B. to odbio, A.N. je iz njegovog dvorišta odvezao traktor.

Dalje se navodi da je 3. avgusta iste godine A.N. u pomoćnom objektu u Strigovi neovlašteno držao pet metaka za pušku sa probojnim projektilo kalibra 7,9 milimetara.

Članom 314 stav jedan Krivičnog zakonika Republike Srpske propisana je novčana ili kazna zatvora do jedne godine za onoga ko samovlasno pribavi pravo za koje smatra da mu pripada, a članom 361 stav 1. kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina za onoga ko neovlašteno drži municiju čije držanje građanima uopšte nije dozvoljeno.