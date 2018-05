Otkazano suđenje Sanjinu Sefiću

SARAJEVO - Svjedočenje Sanjina Sefića optuženog za uzrokovanje smrti Selme Agić i Edite Malkoč 2016. godine odgođeno je zbog nepojavljivanja Rusmira Karkin, advokata drugooptuženih Amara Salihovića i Dine Alića.

Na današnjem ročištu na Kantonalnom sudu u Sarajevu, Sanjin Sefić trebao je svjedočiti u svoju korist.

''Ne mogu sebi da dođem, nema države, nema zakona, nemam ništa. Nešto se mora dešavati, idemo na radikalne mjere, moramo nešto da radimo. Dolazimo kao ovce, kao glupaci. On je ubio našu djecu, pobjegao u drugu državu, on ne priznaje ovu državu. Advokat Karkin, zar trebam ja uzeti stvar u svoje ruke. Kazne ga i on opet ne dođe. Ovo je već treći put da odgađa'', kazao je za N1 Amir Agić, otac stradale Edite Agić.

Adela Duraković, advokat porodica Agić i Malkoč, rekla je da je postupak mogao davno biti završen.

"Nijednom razumnom čovjeku dokazi ne mogu probuditi sumnju. Sada kada se mora provesti odbrana postupak se odugovlači. Razočarana sam postupkom svojih kolega. Ako ja mogu pratiti ročište, a nisam obavezna, užasno je da neko ko je obavezan ne doalazi i ne imenuje zamjenu. Gubi se povjerenje u pravosuđe, ali sud je sada nemoćan i mora izvršiti represivne mjere prema advokatu", rekla je Duraković, prenosi Klix.ba.

Naredno ročište zakazano je za 29. maj.

Optužnica Sanjina Sefića tereti da je 10. oktobra 2016. u večernjim satima, u ulici Zmaja od Bosne u Sarajevu, Golfom 6, krećući se brzinom od gotovo 105 kilometara na sat i pritom prošavši kroz crveno svjetlo na semaforu usmrtio Selmu Agić iz Bugojna i Editu Malkoč iz Bosanske Krupe, studentkinje Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu nakon čega je pobjegao s mjesta nesreće.