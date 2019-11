Otkriven cjenovnik za izdavanje lažnih diploma, uzimali po 25.000 KM

Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu (SIPA) juče su u akciji “Pero” uhapsili 20 osoba koje se sumnjiče za nezakonito izdavanje fakultetskih i srednjoškolskih diploma.

Akcija je, prema naredbi Tužilaštva Unsko-sanskog kantona, provedena na 12 lokacija širom Bosne i Hercegovine, a osumnjičeni se terete da su izdavanjem više hiljada nezakonitih diploma stekli višemilionsku korist. Utvrđeno je da je samo budžet FBiH oštećen za 200.000 KM, a pod istragom je 58 osoba.

Među uhapšenima je i bivši delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH i nekadašnji generalni sekretar Stranke demokratske aktivnosti (A-SDA) Admir Hadžipašić, vlasnik Centra za obrazovanje odraslih “VITA plus” Cazin. Uhapšen je i suvlasnik Centra Goran Lalović, kao i druge osobe povezane s ovom firmom. Svima im se na teret stavlja nezakonito štampanje i izdavanje diploma.

Tako se cijena diplome za osnovnu školu kretala od 1.000 do 1.400 KM, a za srednju od 5.000 do 10.000 KM. Za diplomu “jačeg” fakulteta radi stjecanja zvanja inžinjera osumnjičeni su uzimali i do 25.000 KM. Cijena za fakultet koštala je od 15.000 do 25.000 KM.

“Do sada smo dokumentovali 100 nezakonitih diploma ali se istraga nastavlja”, rekao je izvor pomenutog lista.

Iz SIPA je rečeno da je 11 uhapšenih predato Tužilaštvu USK. Dva radnika SIPA, koja su uhapšena zbog odavanje tajni iz istrage, predati su Tužilaštvu BiH.