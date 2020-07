Pali posrednici u naručivanju lažnih diploma?

ISTOČNO SARAJEVO - U nastavku akcije "Pero" pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) uhapsili su danas 11 osoba osumnjičenih za malverzacije u vezi s lažnim diplomama.

Kako saznaju "Nezavisne", uhapšene sumnjiče da su bili posrednici u izradi i naručivanju lažnih diploma, odnosno bliski saradnici visokoškolskih ustanova koje su izdavale lažne diplome.

Luka Miladinović, portparol SIPA, rekao je da osobe uhapšene u nastavku akcije kodnog naziva "Pero" sumnjiče da su počinili krivična djela organizovani kriminal i krivotvorenje isprava.

"Tri lica su ispitana u svojstvu osumnjičenih", rekao je Miladinović.

On je dodao da su hapšenja sprovedena na području Fojnice, Srebrenice, Travnika, Bužima, Banjaluke, Bosanske Krupe, Zenice i Novog Grada.

"Nad uhapšenim osobama u prostorijama SIPA se vrši kriminalistička obrada, nakon čega će u zakonskom roku biti predate u dalju nadležnost Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona", rekao je Miladinović.

Ne navodeći detalje, dodao je da su hapšenja rađena po naredbi Tužilaštva Unsko-sanskog kantona.

Akcija "Pero" pokrenuta je u novembru prošle godine, kada su pripadnici SIPA u više gradova BiH uhapsili više lica povezanih s nezakonitim izdavanjem fakultetskih i srednjoškolskih diploma.

Nedavno je zbog ometanja istrage u ovoj akciji hapšen i Mirsad Topčagić, savjetnik premijera Unsko-sanskog kantona.

Terete ga da je u maju ove godine, koristeći svoj službeni položaj i uticaj, pokušao uticati na Damira Omerdića, ministra obrazovanja USK, da pokrene samo prekršajni postupak protiv Admira Hadžipašića, vlasnika Centra za obrazovanje odraslih iz Cazina, koji je ranije uhapšen u akciji "Pero".

Zbog pokušaja da ugrozi vođenje krivičnog postupka protiv osumnjičenih u predmetu "Pero" Kantonalni sud u Bihaću mu je odredio mjere zabrane.

Tokom akcije "Pero" pripadnici SIPA su u nekoliko gradova u BiH uhapsili više osoba povezanih s nezakonitim izdavanjem fakultetskih i srednjoškolskih diploma.

Nezvanična saznanja su da su diplome koje je izdavala Visoka međunarodna škola i Centar za obrazovanje odraslih "Vita plus" iz Cazina koštale od 15.000 do 25.000 maraka, srednjoškolske su se plaćale od 5.000 do 10.000 KM, a najjeftinije su bile diplome osnovne škole, za koje su "osnovci" morali da izdvoje od 1.000 do 1.400 KM.