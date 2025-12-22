Paviću zatražen pritvor: Zbog konobarice šipkama brutalno pretukao muškarce

BANJALUKA- Rajku Paviću (43) iz Banjaluke, postupajući tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka zatražilo je pritvor, zbog sumnje da je metalnim palicama pretukao dvojicu muškaraca od kojih je jedan u teškom stanju.

Naime, nakon ispitivanja osumnjičenog tužilac je uputio prijedlog za određivanje mjere pritvora Osnovnom sudu u Banjaluci, a terete ga da je počinio krivično djelo teška tjelesna povreda iz člana 132. stav 2. KZ RS u sticaju sa krivičnim djelom Tjelesna povreda iz člana 131. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Kako navode iz Tužilaštva on je 19.decembra u večernjim časovima u Banjaluci nakon što je osumnjičeni obaviješten da su lica Ž.G. i N.Š. vrijeđali i fizički napali konobaricu u njegovom ugostiteljskom objektu, autom otišao u ugostiteljski objekat u mjestu Kola.

"Metalnom šipkom zadao je udarce u predjelu glave oštećenim licima Ž.G. i N.Š. usljed čega je oštećeni Ž.G. zadobio teške tjelesne povrede glave opasne po život a oštećeni N.Š. tjelesnu povredu glave", navode iz Tužilaštva.

Kako ističu, tužilac je uputio prijedlog za određivanje mjere pritvora zbog opasnosti od bjekstva osumnjičenog, zbog postojanja naročitih okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, te zbog postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da će osumnjičeni ponoviti krivično djelo shodno odredbi člana 197. stav 1. tačka a. b. i v. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

O prijedlogu za određivanje mjere pritvora odlučiće sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Banjaluci.

Inače osumnjičeni Pavić je dobro poznat policiji te je niz puta hapšen zbog raznih krivičnih djela.