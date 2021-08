Pavlović: Čamber bio pijan i pod uticajem lijekova

BANJALUKA - Dalibor Čamber iz Laktaša, optužen za ubistvo Duška Savanovića i ranjavanje Alekse Babića, bio je u stanju srednjeg pijanstva sa 1,44 promila alkohola i pod uticajem lijekova, pa je samim tim bio u stanju smanjene sposobnosti da shvati značaj djela i upravlja postupcima kada je počinio zločin.

Rekla je ovo Jadranka Pavlović, vještak odbrane, neuropsihijatar, u banjalučkom Okružnom sudu na suđenju optuženom i dodala da je optuženi emocionalno nezrela ličnost i u vrijeme počinjenja krivičnog djela bio je u stanju srednjeg pijanstva sa 1,44 promila alkohola i pod uticajem lijekova.

"Kako mi je rekao, koristio je leksilijum. To je sve dovelo do toga da kod njega nadvlada impulsivno i afektivno nagonsko ponašanje nad razumom", pojasnila je Pavlovićeva. Na pitanje tužioca Aleksandra Simonovića, istakla je da takva osoba ipak ne bi mogla da dobije dozvolu za nošenje oružja i da ga nosi.

Željko Karan, specijalista sudske medicine, po zahtjevu odbrane obavio je vještačenje i utvrdio da je ranjeni Babić u krvi imao manju količinu sedativa benzodiazepini. Pojasnio je da se radi o sastojku nekih lijekova među kojima je i apaurin.

"Radi se o manjoj količini i taj lijek mu je sigurno dat kroz infuziju kada mu je pružana pomoć u bolnici", istakao je Karan.

Prema optužnici, Čamber je optužen za ubistvo koje se dogodilo 31. decembra na pumpi "NIS petrol" u Trnu, kod Laktaša. Tu je došlo do sukoba između njega i Milana Ðurđevića s jedne te Babića i Savanovića s druge strane. Čamber je tokom sukoba prvo pucao na mercedes u kojem su bili Savanović i Babić, da bi nakon njihovog zaustavljanja i izlaska iz auta pucao na Babića i pogodio ga u lijevo stopalo te krenuo za njim. Savanović je tada krenuo za Čamberom te ga udario pesnicom u glavu i oborio na asfalt. Kada je pao na leđa, Čamber je iz tog položaja ispalio hitac prema Savanoviću, koji je bio okrenut leđima i udaljen između dva do tri metra od njega. Savanović je preminuo u bolnici. Đurđević je priznao krivicu te je osuđen na godinu zatvora za pomoć učiniocu krivičnog djela. On je nakon zločina odvezao Čambera s lica mjesta te mu pomogao da sakrije pištolj i druge tragove.