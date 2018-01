Pedofilu iz Gradiške 12 godina robije

BANJALUKA - Vrhovni sud Republike Srpske pravosnažno je osudio pedofila Milana Opačića iz Gradiške na 12 godina i tri mjeseca zatvora zbog polnog nasilja nad troje maloljetne djece, uzrasta od sedam do 11 godina.

Sekretar Vrhovnog suda RS Jelena Despotović kaže da je presuda izrečena nakon što je potvrđena prvostepena presuda banjalučkog Okružnog suda.

"Na prvostepenu presudu odbrana je uložila žalbu koja je odbijena kao neosnovana i prvostepena presuda je u potpunosti potvrđena. Opačiću je potom izrečena jedinstvena kazna od 12 godina i tri mjeseca zatvora, koja je sada pravosnažna", rekla je Despotovićeva, pišu Novosti.

Opačić je proglašen krivim za produženo krivično djelo polnog nasilja nad djetetom, te za krivično djelo zadovoljenje polnih strasti pred drugim.

"Za tri produžena krivična djela polnog nasilja nad djetetom sud je optuženom izrekao kazne od po pet godina zatvora, dok je za krivično djelo zadovoljenja polnih strasti pred drugima izrekao kaznu od šest mjeseci zatvora. Izrečene kazne objedinjene su u jedinstvenu od 12 godina i tri mjeseca zatvora", navodi se u presudi.

To praktično znači da je Opačić svaku od žrtava u više navrata napastvovao i seksualno zlostavljao. U presudi se navodi da je zlostavljanje počinjeno u periodu od juna 2016. do 17. maja prošle godine i to na štetu troje maloljetne djece, uzrasta od sedam do 11 godina.

Suđenje u ovom slučaju bilo je zatvoreno za javnost kako bi se zaštitile maloljetne žrtve i njihove porodice. Radi zaštite privatnosti oštećenih ni detalji presude javnosti nisu dostupni.

U izrečenu kaznu pedofilu je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru od 18. maja prošle godine, kada je zvanično lišen slobode. Osim kazne zatvora izrečena mu je i mera bezbednosti zabrane približavanja i komunikacije sa oštećenima, nakon izdržavanja kazne.

(novosti.rs)