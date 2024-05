Penzioner ilegalno dovodio njegovatelje iz BiH u Njemačku

LAUFEN – Regionalni sud u njemačkom gradu Laufen osudio je penzionera (72) na dvije godine jer je godinama ilegalno dovodio njegovatelje iz Bosne i Hercegovine.

Cijeli slučaj je otkriven na graničnim prelazima kada su policajci kod njegovatelja pronašli falsifikovana dokumenta, pozivna pisma i ostalu neophodnu dokumentaciju za rad u Njemačkoj, prenosi “Passauer Neue Presse”

Kako prenose njemački mediji, postoje dokazi za 102 slučaja pojedinačnog dovođenja u Njemačku, a penzioner je navodno uzimao proviziju od 100 do 150 evra po njegovatelju. On je osuđen za samo 29 slučajeva, kod kojih postoje nepobitni dokazi. Pored dvogodišnje uslovne kazne, penzioner je kažnjen sa 5.000 evra, a tokom pretresa mu je oduzeto još 16.000 evra.

Ono što je posebno interesantno jeste da je on nastavio sa ovom praksom i nakon što je saslušan u policiji, dakle, znajući da je policija “provalila” njegovu ilegalnu šemu. Inspektori su ubijeđeni da postoji još veći broj neotkrivenih slučajeva.

Iz policije kažu da je njegovateljima iz BiH ovaj penzioner davao jasne instrukcije šta će reći pri ulasku u zemlju.

Međutim, on je na sudu rekao da je sve učinio iz najbolje namjere, jer je želio pomoći.

“Nisam to radio zbog novca, već sam samo želio pomoći ljudima koji nisu imali novca za profesionalnu njegu”, rekao je on. Naime, poučen slučajem svoje majke, kada nije mogao pronaći odgovarajućeg njegovatelja, on je počeo sa ovom šemom, a zatim je i nastavio.

On sam je pravio sve faslifikate: od pozivnih pisama pa do izmjenjenih memoranduma zvaničnih instutucija. Uprkos profesionalno urađenim kopijama, one su otkrivene na čak dva njemačka granična prelaza nakon čega je policija pokrenula istragu.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.