Penzionerki ukrali novac i zlato vrijednosti 55.000 evra

BIJELJINA - Policija traga za trojicom razbojnika koji su opljačkali penzionerku Radinku T. (71) iz Bijeljine, koju su vezali i odnijeli joj novac i zlato vrijednosti oko 55.000 evra, potvrđeno je "Nezavisnim".

Ova penzionerka živi sama u selu Brodac, kod Bijeljine, a policiji je prijavila nepoznate i maskirane razbojnike koji su je, prema prijavi, vezali, a zatim i opljačkali.

"Radi se o većoj sumi novca jer su joj po prijavi razbojnici oteli 40.000 evra, koliko je imala gotovine, i veću količinu zlata čija je prijavljena vrijednost oko 15.000 evra", rekao je izvor blizak istrazi.

Ova starica radni vijek je provela u Njemačkoj te su razbojnici vjerovatno znali da bi kod sebe mogla imati značajne vrijednosti.

Žrtvi su u kuću upali muškarci sa fantomkama na glavama i u crnim odijelima te su je bacili na pod i vezali.

"Bukvalno su me oborili na pod i vezali. Sve su isjekli, preturili, rasturili i razbili dok nisu pronašli željeni plijen. Radili su lagano, nisu žurili, jer su me tako skolili, a onda vezali da bi imali vremena. Bili su u dilemi da li da me ubiju ili ne. Tražili su da se zakunem u djecu da ih neću prijaviti i rekla sam da neću, samo da idu... Tako su i otišli", rekla je ova žena za lokalne medije.

Nakon toga je pozvala rođaka koji je slučaj prijavio policiji.

"Policijskoj stanici Bijeljina 2 prijavljeno je od strane oštećene da je nad njom izvršeno krivično djelo razbojništvo od strane tri nepoznata muška maskirana lica", naveli su u petak iz Policijske uprave Bijeljina.

Policija je odmah postupila po prijavi i izašla na lice mjesta te izvršila uviđaj.

"O svemu je obaviješten postupajući tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini", rečeno nam je u policiji.

Naveli su da rade na istrazi u cilju rasvjetljavanja krivičnog djela razbojništvo.

Podsjećamo da su lani u julu maskirani razbojnici pretukli i opljačkali šezdesetsedmogodišnjeg muškarca iz tog grada, od kojeg su ukrali novac, a tada su mu dvojica maskiranih razbojnika upala u kuću, pretukli ga, a zatim i pokrali.

Tada su ga tukli po licu i nanijeli mu lakše povrede glave. Ovaj slučaj je policija rasvijetlila i privela osumnjičene.