Penzioneru skidan novac sa bankovnog računa

ZENICA - Srbin povratnik u Zenicu rekao je Srni da mu je više puta sa računa u Rajfajzen banci skidan novac sa jednog bankomata u zeničkom naselju Crkvice, što je prije nekoliko mjeseci prijavio i banci i policiji, a slučaj još nije riješen.

Ovaj penzioner, koji je želio da ostane anoniman, rekao je da ne zna tačan iznos novca jer je više puta sa sve tri kartice skidan novac u različitim iznosima, a nekad mu je novac u toku dana bio i vraćan na račun.

"Prije podne neko skine 200 KM, a poslije podne uplati, a ima slučajeva kada nije uplaćivao", ispričao je on.

Ovaj srpski povratnik je naveo da je to primijetio proljetos 9. aprila kada je došao u banku i službenica mu rekla da je dan prije podigao 100 KM, koje on, kaže, nije podizao.

"Još nisam poludio da ne znam da sam podigao novac", naveo je ovaj penzioner i istakao da mu nije uzimana cijela penzija ili pola, nego mu i ostane malo na računu.

On je istakao da je uputio prigovor banci iz koje su mu rekli da je kod njih sve u redu i da se obrati policiji, što je i učinio. Poslije nekoliko dana, on kaže da su ga pozvali iz banke iz Sarajeva zbog njegovog prigovora i rekli mu "da žele da riješe slučaj u njegovu korist i da se dogovore", ali, naveo je on, to do danas nije riješeno.

On je naveo da mu je "direktorka u Rajfajzen banci u Zenici rekla u julu da zna za taj slučaj, da je na godišnjem odmoru i da će maksimalno sarađivati", te naglasio da je na kraju poništio kartice, zatvorio račun u Rajfajzen banci i prešao u drugu banku.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona rečeno je Srni da službenici Odsjeka kriminalističke policije Policijske uprave jedan u Zenici vrše provjere i postupaju po dvije prijave koje ovo lice podnijelo nadležnoj policijskoj stanici 11. aprila i 18. jula zbog sumnjivih transakcija sa bankovnog računa u njegovom vlasništvu, odnosno podizanja gotovine na bankomatu u naselju Crkvice.

U policiji kažu da su u skladu sa zaprimljenim prijavama odmah pristupili provjeri radi rasvjetljavanja i dokumentovanja svih činjenica i okolnosti koje se tiču navoda iz prijave.

"U tom kontekstu, iz banke je prikupljena određena dokumentacija, te je postupano u skladu sa naredbom Opštinskog suda u Zenici, kada su izuzeti i određeni sadržaji zabilježeni sistemima video nadzora", naveli su iz MUP-a.

Iz MUP-a kažu da policija ove aktivnosti i dalje preduzima, kao i ostale potrebne mjere u skladu sa smjernicama i uputstvima postupajućeg tužioca Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona, radi rasvjetljavanja i dokumentovanja prijavljenog krivičnog djela.

Iz Rajfajzen banke Srni je rečeno da je "utvrđeno da je transakcija koja je predmet reklamacije nastala uredno, uz korištenje kartice i unošenjem PIN-a koji je poznat jedino imaocu kartice".

U ovoj banci su istakli da sve eventualne nesuglasice banka rješava u skladu s važećim propisima i u saradnji s nadležnim institucijama.

"Nakon što klijent banci uputi reklamaciju, vrše se detaljne provjere nakon kojih banka informiše klijenta na način koji je označio na obrascu za reklamacije. Dodatno, u skladu s procedurama, ukoliko ishod reklamacije nije pozitivan banka klijenta informiše i putem preporučenog pisma", istakli su iz Rajfajzen banke i naveli da je banka postupila u skladu s tim i u slučaju ove reklamacije.