Pero Gudelj: Nisam digao ruku na sebe, pokušali su me ubiti

VITEZ - Skoro dvije godine nakon vijesti da je Pero Gudelj, vlasnik trgovačkih lanaca "FIS Vitez", pokušao da počini samoubistvo, te je na lokalnom putu u mjestu Krčevina kraj Viteza pronađen sa ustrelnom ranom u predjelu glave, on je na svom Facebook profilu otkrio da su ga pokušali ubiti.

On je za sarajevski portal "Faktor.ba" potvrdio autentičnost snimka.

Gudelj je nedavno, kako je napisao u opisu videa koji je objavio, prvi put došao na lokaciju gdje su 2015. godine htjele da ga ubiju nepoznate osobe.

"Dakle, nisam digao ruku na sebe. Sve se desilo filmskom brzinom. Dvije maskirane osobe su mi zaprijetile da dvije godine ne smijem nikome dati njihov opis. Ako bih progovorio, desilo bi mi se isto ili bi nastradao neko od moje obitelji", naveo je Gudelj u opisu video snimka.

Dodao je kako se svega sjeća, te da je kada su ga pitali šta se dogodilo, sav potresen govorio "Želim da budem mrtav!".

"Često sanjam te teške trenutke, ali se zahvaljujem Bogu, prvoj intervenciji u bolnici u Novoj Biloj i Zdravku Ramljaku, koji je nazvao doktore u KSC Koševo Baručija Merseta i Abdulaha Hasanagića, koji su pripremili operacionu salu. U putu sam već bio u komi. Hitnom i uspješnom operacijom, kao i višemjesečnim liječenjem, ostao sam živ", naveo je Gudelj u opisu videa koji je postavio na društvenoj mreži.

Nadalje navodi kako su mu volju za životom dala njegova djeca, mnogi prijatelji, uposlenici FIS-a, kao i osoblje bolnice na Koševu i mladi košarkaši, koji su mu svojim skandiranjem poslali neku vrstu "eha kako bi se probudio iz kome".

"Danas sam psihički i fizički jak kao nekada, radim svaki dan 10 sati. U ovoj državi najbolje je imati malu firmu, do petero uposlenih. Uskoro napuštam FIS, otvaram malu firmu sa troje uposlenih", najavio je Gudelj.

Gudelj je za pomenuti portal rekao da ranije nije imao snage da ode na mjesto gdje se sve dogodilo.

"Stojim iza svega što sam na snimku rekao. Ne bih mnogo više o tome zbog djece, da njih puno ne uznemiravam. Spomenuo sam na snimku i garantujem da bivša žena nije umiješana u to i ne bih želio da se ona osuđuje. Ja sam, hvala Bogu živ, radim, život ide dalje. Na to mjesto su me zvali da dođem da razgovaramo oko posla. Jedan mi je stavio pištolj sa tri metka u usta i sve se desilo u 10 sekundi. Želim da ovo bude poruka, kako kriminalcima, tako i policiji da za njima traga, te kako se ovo ne bi dogodilo i drugim privrednicima u BiH", kazao nam je Gudelj.

U MUP-u Srednjobosankog kantona kazali su kako nije evidentirana prijava o navodima koji se spominju na snimku.

(Faktor.ba)