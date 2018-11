Pet godina Trebinjcu koji je držao svoju djecu kao taoce

TREBINJE - Trebinjac Miroslav Milišić (31), koji je početkom juna ove godine izazvao talačku krizu držeći nekoliko časova kao taoce svoje dvoje maloljetne djece od 11 i devet godina, pod prijetnjom da će ih raznijeti ručnom bombom koju je sve vrijeme držao u rukama, nagodio se s okružnim tužiocem da prihvati kaznu zatvora od pet godina.

Nakon zaključenja sporazuma, koje je obavljeno u Okružnom tužilaštvu Trebinje, ovaj dokument je dostavljen Osnovnom sudu u Trebinju na razmatranje o tome da li su ispunjeni zakonski uslovi i da li je kazna primjerena djelu, a očekuje se da će biti potvrđeno danas.

Na ovaj će način, kako saznajemo u Tužilaštvu, umjesto dugotrajnog suđenja, u Osnovnom sudu u Trebinju biti samo sklopljena nagodba, koju je Milišić prihvatio na prijedlog okružnog tužioca, pa će biti izbjegnut sudski proces.

"Milišić je prihvatio nagodbu, što se u pravosuđu smatra obostranom korišću, odnosno, na obostrani interes, jer su izbjegnute dugotrajne i skupe procedure kod suđenja, a kazna zatvora se u tom slučaju smanjuje u odnosu na predviđenu, što je korist optuženog", objasnio je kratko nakon ove nagodbe Srđan Vukanović, portparol Okružnog tužilaštva u Trebinju.

Na taj se način, kako kaže, spor okončava zaključivanjem sudske nagodbe pred prvostepenim sudom, bez daljeg oduglovlačenja postupka.

Ono što je možda i najvažnije jeste izbjegavanje novih trauma koje bi sudski proces i izvođenje dokaza izazvali kod djece, koja su bila najoštećenija u ovom slučaju.

Milišić, koji je prijetio da će djecu raznijeti bombom zato što ga je prije toga napustila supruga i odvela treće dijete, od juna se nalazi u pritvorskoj jedinici trebinjskog zatvora Pudarica i taj period će mu biti uračunat u izdržavanje kazne.

Protiv Milišića je optužnica podignuta gotovo tri mjeseca nakon ovog ljetošnjeg događaja, tek krajem avgusta, nakon čega je i potvrđena. Po njoj je bio osumničen za dva krivična djela - nasilje u porodici i porodičnoj zajednici i krivično djelo nedozvoljene proizvodnje i prometa oružja ili eksplozivnih materija.

Nakon pet sati, zahvaljujući operativnom radu trebinjske policije, razriješena je ova, prva talačka kriza zabilježena u Trebinju.

On je prijetio da će sebe i djecu raznijeti ručnom bombom, jer ga je napustila supruga i sa sobom odvela njihovo treće dijete, bebu od nepunih godinu dana, a za sve to vrijeme od nekoliko časova on se šetao ulicom, u pratnji policije.

Iako ga je konačno savladao otac njegove supruge, policija je stvorila uslove da mu se približi i da mu punac izbije bombu, koja se, srećom, nije ni aktivirala, a kasnije su je deaktivirali pripadnici Civilne zaštite.