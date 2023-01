Pet godina robije zbog ubistva

ZENICA – Kantonalni sud u Zenici u prvostepenoj presudi osudio je H.H. zbog ubistva na pet godina zatvora.

Kako navode iz Kantonalnog suda u Zenici, 9. avgusta 2020. godine oko 20.30 časova u Zenici H.H je kada je je ugledao audi kojim je upravljao H.J.,a sa kojim je od ranije imao neriješene probleme i nesuglasice, potrčao u strahu za vlastiti život.

"Vozilo se kretalo velikom brzinom i to u neposrednoj blizini prodavnice 'Šnel', pa je on u strahu za vlastiti život potrčao kroz prolaz u zgradi kod pomenute prodavnice, bježeći ispred vozila, dotrčao do parkinga koji se nalazi između zgrada, gdje je ponovo uočio audija kojeg je H.J. u međuvremenu dovezao sa druge strane zgrade iz pravca 'Umcora', nakon čega je izašao iz vozila i krenuo prema H.H., držeći pištolj u ruci sa namjerom da se sa njim obračuna pa je ispalio dva hica iz pištolja u njegovom pravcu", navode iz suda.

Dalje se navodi da su potom Ć.M., Č.S. i P.A., koji su se u to vrijeme nalazili na pomenutom parkingu, stali ispred H.J. kako bi spriječili njegove daljnje napade prema H.H., te je došlo do međusobnog naguravanje, te dolazi do međusobne razmjene udaraca rukama, nogama i staklenom pivskom flašom koju koristi Ć.M.

"Usljed tih udaraca H.J. iz ruke ispada pištolj na tlo, koji je nakon toga H.H. dograbio, a potom u namjeri da H.J. liši života prema njemu iz pištolja ispalio dva hica gađajući njegovi stomak, od kojih ga je jedan hitac pogodio direktno u trbuh, zbog čega dolazi do iskrvarenja, te je nakon dva sata nastupila smrt H.J.", navodi se, između ostalog, iz Kantonalnog suda u Zenici.