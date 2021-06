Pijani se tukli u kafani u Laktašima pa uhapšeni

BANJALUKA- A.K. i R.T. iz Laktaša uhapšena su jer su pijani narušavali javni red i mir, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Policijskoj stanici Laktaši vlasnik ugostiteljskog objekta iz ove opštine sinoć je u 23.35 časova prijavio da je došlo do verbalnog i fizičkog obračuna između dva lica u objektu i na parking prostoru.

Policajci su izlaskom na lice mjesta utvrdili da je došlo do tuče između A.K. i V.B, koje se do dolaska policije udaljilo sa lica mjesta, a potom je došlo do tuče između A.K. i R.T, te je u toku rad na pronalasku V.B.

"Testiranjem je kod lica A.K. utvrđeno 2,23 promila alkohola u krvi i kod lica R.T. 2,83 promila", saopšteno je iz PU Banjaluka.

Protiv A.K. i R.T. biće podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog počinjenih prekršaja vrijeđanje i tuča i fizički napad, dok će protiv vlasnika i konobara ugostiteljskog objekta biti podnesen zahtjev zbog počinjenog prekršaja posluživanje alkohola iz oblasti Zakona o javnom redu i miru.