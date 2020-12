Pješaci više krše pravila nego vozači: Od 455 kontrolisanih, kažnjeno 454

BANJALUKA - Policijaks uprava Banjaluka kaznila je 454 pješaka od 455 kontrolisanih tokom akcije pojačane kontrole učesnika u saobraćaju, pod nazivom "Odnos vozač – pješak i kontrola vozača pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih lijekova".

Tokom akcije kontrolisano je i 4.712 vozača, kojom prilikom je izvršeno alkotestiranje 3.227 vozača.

"Zbog utvrđene nedozvoljene koncentracije alkohola u organizmu sankcionisano je 240 vozača od čega 1 vozač zbog utvrđene koncentracije alkohola u organizmu od 0,01 do 0,30 g/kg, 124 vozača zbog utvrđene koncentracije alkohola u organizmu od 0,31 do 0,80 g/kg, 77 vozača zbog koncentracije alkohola od 0,81 do 1,50 g/kg, a 27 vozača je zadržano lišenjem slobode u službenim prostorijama do istrežnjenja zbog koncentracije alkohola u organizmu preko 1,5 g/kg. Zbog utvrđenog prisustva alkohola u organizmu sankcionisano je 11 'mladih vozača', odnosno vozači mlađi od 21 godine starosti ili sa manje od tri godine vozačkog iskustva", navodi se u saopštenju Policijske uprave Banjaluka.

Testirana su i tri vozača zbog sumnje da upravljaju vozilom pod dejstvom opojnih droga ili psihoaktivnih lijekova, a tom prilikom je jedan vozač sankcionisan.

"Po akcentu akcije izdato je 1.440 prekršajnih naloga, i po drugim osnovama 373 prekršajna naloga. Takođe, realizovana je i regionalna akcija pojačane kontrole učesnika u saobraćaju sa akcentom na kontrolu posjedovanja zimske opreme, kojom prilikom je zbog neposjedovanja zimske opreme sankcionisano 628 vozača", dodaje banjalučka Policijska uprava u saopštenju.

Iz ove Uprave navode da će i u narednom periodu realizovati i sprovoditi akcije iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, a sve u cilju poboljšanja stanja u ovoj oblasti.

Apelovali su na sve učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih pravila i da poštuju saobraćajne propise, kako bi zaštitili svoj život i život ljudi u svojoj okolini.