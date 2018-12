Pljačka u Banjaluci: Maloljetnici staricu zaključali u sobu, ukrali joj punjač

BANJALUKA - Devedesetogodišnja Banjalučanka Bosa Frašto nekoliko puta je, kako tvrdi, opljačkana u svom stanu, a tokom posljednjeg razbojništva, koje se desilo za vikend, dvojica maloljetnika zaključala su je u sobu, zbog čega je policija morala razbiti staklo kako bi je oslobodila.

Kako je ispričala za "Nezavisne", u svim pljačkama učestvovao je isti maloljetnik, koji joj je doskoro bio komšija u Ulici Rajka Bosnića u banjalučkom naselju Starčevica, a kojeg je jednom prilikom čak i zatekla u stanu u prizemlju zgrade. Međutim, niko joj nije vjerovao da je nekoliko puta opljačkana, jer dosad nisu pronađeni tragovi provale.

"Ja sam uvijek govorila da me on potkrada, samo mi niko nije vjerovao. Nikome, pa ni meni, nije jasno kuda on uđe u moj stan kad sve zaključavam. I stolariju sam promijenila", kaže starica, pokazujući u sobi nekoliko stočića, ormarića i taburea koje svaku noć prisloni uz balkonska vrata i tako ih dodatno osigurava.

U nedjelju oko 18 časova je, kako kaže, pospremala po sobi, kada je nešto čula u zaključanom stanu, a potom je provalnik zaključao sobu u kojoj je bila.

"Počela sam da zapomažem i zovem u pomoć. Lupala sam čime sam stigla ne bi li me neko čuo. Najviše sam se plašila da me niko neće čuti. Srećom, komšije su pozvale policiju, koja je razbila prozor iznad vrata kako bi me otključala iz sobe", kaže starica, koja je vidno isprepadana.

Njena vika iz sobe je, kako kaže, najvjerovatnije zbunila razbojnika pa je iz stana pobjegao samo s punjačem za mobilni telefon, ali joj je ranije uzimao mnogo više.

Ističe da ju je isti maloljetnik prvi put opljačako prošle godine na Nikoljdan, kada joj je ukrao oko 270 KM od penzije, a ove godine ukrao joj je torbicu sa svim dokumentima, koje je ponovo morala vaditi, te oko 400 KM i razne sitnice.

"Ne žalim ni milione samo mi je žao što mi je ukraden fotoaparat sa slikama djece i unučića. Lijepo sam mu išla na vrata i tražila da mi to vrati i neću zvati policiju, ali on sve negira. Policija mi je kasnije vratila aparat, ali slike su bile obrisane", priča starica.

Njena rodica, koja je došla da je obiđe nakon pljačke, takođe je iznenađena saznanjem da joj neko ulazi u stan, jer je potpuno obezbijeđen. Kaže da je baka toliko isprepadana da osim ulaznih vrata, na kojima je i lanac, zaključava i kuhinju i sobu.

Policija je identifikovala Z.Č. (14) i N.Š. (15) zbog sumnje da su opljačkali ovu staricu, a sumnjiče ih i da su je ranije pljačkali, pričinivši joj štetu oko 1.200 KM.

"Sumnjiče ih da su, pored navedenog, sa još dva punoljeta lica izvršili krađe i teške krađe na području grada", navode iz PU Banjaluka. Sumnjiče ih i za pljačke kioska i podruma, iz kojih su krali razne predmete.