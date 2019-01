Počelo obnovljeno suđenje za ubistvo Lazarevića: "Legao shvativši da ne može pobjeći"

BANJALUKA - Shvativši da ne može pobjeći, Saša Vidović (37) iz Bijeljine legao je na asfalt i sam stavio ruke na leđa, rekao je u Okružnom sudu u Banjaluci policajac Elvir Džuho, svjedok tužilaštva, u procesu u kojem se Vidoviću i Aleksandru Bulatoviću (33) iz Banjaluke sudi za ubistvo Miroslava Lazarevića (32).

Lazarević je ubijen 16. oktobra 2016. godine, dva sata iza ponoći, u sačekuši u Istočnom Novom Sarajevu, zbog čega je Bulatović bio osuđen na 19, a Vidović na 20 godina robije, ali im je presuda ukinuta, tako da im se sudi ponovo.

Džuho je juče ponovo potvrdio da je Vidović bježao od policije u plavim boksericama s logom delfina, a o čemu su "Nezavisne" i ranije pisale.

Policajac se prisjetio da je 16. oktobra 2016. godine uhapsio Vidovića i osvrnuo se na detalje te intervencije.

"Te večeri putem radio-veze obaviješteni smo da je u naselju Novo Sarajevo zapaljen auto i da dva muškarca u sivom i crnom odijelu bježe prema naselju Čengić vila. Krenuli smo tamo, a ubrzo smo dobili dojavu da je jedno lice uhapšeno, dok je kolega Armin Skoko javio da je drugo lice u naselju Čengić vila i da na sebi ima gaće i gornji dio trenerke", rekao je Džuho.

Dodao je da im je tokom potrage u Ulici Nedima Filipovića ispred službenog vozila iskočio muškarac u donjem vešu.

"Istrčali smo i rekli 'policija', a on je bježao. Nakon drugog upozorenja je stao i legao, te sam ga uhapsio. Kod njega sam našao ličnu kartu na ime Saša Vidović i utvrdio da je on iz Bijeljine. Pitao sam ga gdje mu je donji dio odjeće. Rekao je da je ovako došao. Kad sam ga pitao da li je iz Bijeljine tako došao, on je potvrdio", prisjetio se Džuho.

Svjedok Armin Skoko potvrdio je u sudnici da je muškarca u plavim gaćama vidio u krugu dvorišta osnovne škole u Čengić vili, gdje se sakrivao.

"Kada sam ga osvijetlio baterijom, otrčao je i preskočio ogradu škole. Pošto je bio u donjem vešu, pretpostavio sam da je odbacio garderobu pa sam obišao teren i u kontejneru u krugu škole uočio trenerku", kazao je Skoko.

Dok je vozio golf 7 u Beogradskoj ulici u Istočnom Novom Sarajevu, u Lazarevića su ispaljena čak 24 hica iz automatske puške. Napadači su potom pobjegli prema Sarajevu, gdje su zapalili ukradeni BMW X5 kojim su pobjegli. U vozilu su ostavili automatsku pušku s dva okvira puna municije, a koji su izgorjeli. Vidović i Bulatović još su u pritvoru.