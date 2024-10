Počelo suđenje Milanu Miličeviću

BANJALUKA - U banjalučkom Okružnom sudu počelo je suđenje načelniku Opštine Teslić, Milanu Miličeviću.

Osim Miličevića u ovom slučaju optužen je i načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje u Opštini, Nikola Stokić. Obojicu terete da su počinili malverzacije u postupku izdavanje upotrebne dozvole za stambeno poslovni objekat koje gradio jedan od svjedoka Alen Sefervić.

Svjedok Seferović izjavio je da su mu Miličević i Stokić vršili brojne opstrukcije i kočili u dobijanju upotrebne dozvole te priličili milionsku štetu. Pojasnio je da je nakon što je odlučio da gradi zgradu kontaktirao Stokića koji mu je pojasnio procedure u vezi građenja.

"Kada se mijenjao regulacioni plan 2015. godine upoznao sam i Miličevića, a nakon izmjene regulacionog plana 2016. godine na osnovu kojeg sam morao da dokupim zemlju za zgradu dao sam Miličeviću 20.000 evra i rekao je da je to za slavu SDS-a. Zemlju sam dokupio i tada sam dao Stokiću 5000 evra časti da se sve ubrza", rekao je Seferović.

Prema njegovim riječima kasnije, 2018. godine ga je Stokić pitao misliš li uplaniti zgradu.

"Tada mi je rekao da odem kod Miličevića što sam uradio i tokom razgovora on mi je pomenuo da treba poslovni prostor za ordinaciju i da je moja zgrada na dobroj lokaciji. Mislio sam da hoće da kupi i ponudio sam mu jeftinije, ali on mi je rekao nismo se razumjeli, i ponudio sam stan, a on je prstima pokazao novac i napisao 100.000 KM, a zatim naveo tri stavke, pod jedan novac, pod dva poslovni prostor i pod tri stan te mi je rekao javiti koji će", pojasnio je Seferović.

Pojasnio je da je za dobijanje upotrebne dozvole njegova zgrada morala da bude priključena na infrastrukturu i da je za to bilo neophodno srušiti objekat na susjednoj parceli izgraditi trafo-stanicu.

Kazao je da smatra da mu je novac tražen da se to uradi i ubrza i da su Stokić i Miličević stalno navodili nove razloge da se to ne uradi.

Sve to je kako navodi, dugo trajalo i stalno su navodili neke druge razloge.

"Shvatio sam da se čeka traženi novac i jednom sam pitao Miličevića je li rješenje ono što je traženo prije, a on je klimnuo glavom", rekao je Seferović i dodao da je uz savjet polubrata Radenka Nikolića prošle godine u junu odlučio da sve prijavi u SIPA, a da je mjesec prije toga ponovo razgovarao sa Miličevićem i rekao da će donijeti dio traženog novca. Pojasnio je da je u SIPA pristao da bude informator i da su mu u SIPA dali novac da preda Miličeviću i ozvučili njega i brata.

"Kada smo se sastali rekao sam da je brat donio dio novca, a on je odmahnuo i rekao nemojte sada molim vas, tek kada nešto uradimo sve riješimo. Mislim da je možda vidio na ključevima da treperi kamera i da je mislio da ga snima pa zato nije htio uzeti novac", rekao je između ostalog Seferović.

Radenko Nikolić potvrdio je priču polubrata Alena Seferovića da su ih u građenju i dobijanju upotrebne dozvole kočili Miličević i Stokić iako su imali sve dokumente i ispoštovali sve traženo.

"Svog brata vidio sam kao jagnje između dva vuka koji gledaju šta će večerati. Svaki put na sastancima sa njima kako mi je rekao brat je tražen novac", rekao je Nikolić.

Istakao je da ih je Stokić i uslovljavao da izaberu arhitektu i građevinsku firmu za građenje koju on kaže iako je bilo drugih dosta jeftinijih.

Miličevića Republičko tužilaštvo tereti za trgovinu uticajem, a Stokića za zloupotrebu službenog položaja ili ovlaštenja. Prema optužnici pomenuta su krivična djela počinili u periodu od 2018. do 2024. godine u okviru postupaka koji se odnose na privođenje zemljišta trajnoj namjeni i izdavanje upotrebne dozvole za izgrađeni stambeno poslovni objekat vlasnika i investitora Alena Seferovića.

