Počinje suđenje članu bande "United Tribuns" uhapšenom u Sarajevu

ELVANGEN - Sud u njemačkom Elvagenu prihvatio je optužnicu protiv 35-godišnjaka osumnjičenog za pokušaj ubistva u Njemačkoj, a koji je nakon toga uhapšen na aerodromu u Sarajevu, pri pokušaju bijega.

Kako prenose mediji, danas je zakazano i suđenje, koje bi trebalo da počne za mjesec dana.

Osumnjičeni za pokušaj ubistva u sukobu dvije suprostavljene grupe u njemačkoj gradu Nathajmu, ima prijavljeno boravište u njemačkom gradu Hajdenhajmu, a tereti se da je početkom marta ove godine otvorio vatru na automobil u pokretu u kojem je bilo nekoliko osoba. Navodno se radilo o sukobu dvije suparničke grupe. Optuženi je, navodno, pripadnik bajkerske grupe „United Tribuns“.

Nakon pucnjave, on je uspio da pobjegne, a policija je u saradnji sa tužilaštvom u Elvangenu, raspisala međunarodnu potjernicu, Upravo ta međunarodna potjernica je bila presudna za njegovo hapšenje. Naime, on je 19. marta zaustavljen na aerodromu u Sarajevu i priveden.

Nakon ekstradicione procedure, on je izručen Njemačkoj, a zatim je uslijedilo podizanje optužnice.

Njemački mediji podsjećaju da je do pucnjave došlo 5. marta ove godine, kada su se sukobile dvije grupe. Tada je došlo do upotrebe vatrenog oružja, a a pucano je na automobil audi. Vlasnik audija je uspio da pobjegne u susjedno dvorište i ostao je nepovrijeđen, ali je policiji izjavio da je više nego jasno da je on bio meta. Policija je na njegovom audiju pronašla nekoliko rupa od metaka.

Motiv pucnjave je rivalitet dvije suprostavljene grupe.

