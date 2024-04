Počinje suđenje muškarcu iz BiH za ubistvo bivše trudne djevojke

NIRNBERG - Suđenje Dejanu T. iz BiH (50) i njegovom poslovnom partneru Uguru T. (48), koji se terete za ubistvo trudne Aleksandre R. (39) počinje u Regionalnom sudu u Nirnbergu, iako još uvijek tijelo žrtve nije pronađeno.

Ipak, kako danas njemački mediji prenose, upravo nedostatak tijela biće najveći izazov tokom suđenja, jer je pitanje da li se ubistvo bez tijela može dokazati?

Ovim povodom oglasio se i javni tužilac koji kaže da je uvjeren da može doći do osuđujuće presude. On dodaje da ima sasvim dovoljno dokaza od DNK tragova, GPS podataka sa mobilnih telefona, pa do svjedoka koji su vidjeli automobil žrtve na dan nestanka. Tužilac dodaje da će pozvati više od 100 svjedoka i najmanje 10 vještaka iz raznih oblasti.

Naime, slučaj nestanka trudne Aleksandre R. (39) već više od godinu dana intrigira njemačku javnost, jer je ova žena, koja je bila u osmom mjesecu trudnoće, nestala bez traga. I dok iz tužilaštva navode samo državljanstva uhapšenih, neki njemački mediji prenose da je riječ o Dejanu B. (50) i Uguru T. (48). Aleksandra R, bila je bivša partnerka Dejana T.

Naime, Aleksandra R. (39) je bila u osmom mjesecu trudnoće, a nestala je u kvartu Kacvang nakon što je dijete odvela u vrtić, 9. decembra 2022. godine. Više od godinu dana policija intenzivno radi na slučaju njenog nestanka i kako tvrde, imali su više od 700 dojava. U više navrata su pregledali i riječne tokove i sve moguće lokacije, ali tijelo nisu našli.

Nakon pregledanog dokaznog materijala, policija je privela dvojicu muškaraca jer postoji "izražena sumnja da je ona bila žrtva nasilnog zločina iako njeno tijelo još uvijek nije pronađeno".

Naime, istražioci sumnjaju da je nakon raskida u proljeće 2022. godine došlo do pogoršanih odnosa između bivših partnera. Oni nisu bili samo u vezi, već su bili i poslovno povezani. On joj je u više navrata prijetio, a ona je podnijela nekoliko krivičnih prijava protiv njega.

Prema istrazi, motiv zločina je velika suma novca. Naime, 39-godišnjakinja je bila na visokoj funkciji u banci, a 50-godišnjak iz BiH ju je koristio za poslove s nekretninama koji su išli preko drugooptuženog Nijemca.

Nakon što su se razišli, žena je prestala sarađivati ​​i odbila pristup svojim računima. Oni su izvršnim nalogom pokušali doći do iznosa od 785.000 evra, oko kojih su se sporili, ali je Aleksandra R. podnijela krivičnu prijavu protiv njih.

Međutim, svega sedam dana prije glavnog ročišta u ovom slučaju, ona je nestala. Inače, kako prenose njemački mediji, optuženi se nisu izjašnjavali o krivici, ali su svo vrijeme tvrdili da je Aleksandra R. dobrovoljno preselila u inostranstvo, s obzirom da je porijeklom iz Rumunije.

Da je tužilaštvo sigurno u optužnicu svjedoči i dio iste u kojoj stoji:

"Ujutro 9. decembra 2022. optuženi su pratili Aleksandru R. u pozajmljenom automobilu do posjeda u Švabahu, koji je pripadao 39-godišnjakinji. Tamo su je svladali, a potom je odveli u skladište u Hilpoltsteinu gdje su je u najmanje dva navrata pokušali natjerati da povuče krivičnu prijavu koju je podnijela protiv njih. Zatim su je ubili i sakrili tijelo na nepoznatoj lokaciji", stoji u optužnici.

Kako će se sve odvijati ostaje da se vidi prvog dana suđenja koje je zakazano za tri dana.

