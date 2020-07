Pod dejstvom alkohola vozilo 26 vozača

SRBAC - Pripadnici Policijske stanice Srbac su u pojačanoj kontroli učesnika u saobraćaju alko-testirali 103 vozača i kod njih 26 utvrdili postojanje alkohola u krvi.

"Kod tri vozača je utvrđena koncentracija alkohola u krvi od 0,01 do 0,30 promila, kod 11 vozača od 0,31 do 0,80 promila, kod devet od 0,81 do 1,50 promila alkohola u krvi", saopšteno je iz Policijske uprave Gradiška.

U saopštenju je navedeno da su tri vozača, kod kojih je utvrđeno više od 1,50 promila alkohola u krvi, uhapšena.

Akcija je sprovedena sa ponedjeljka na utorak, 6. na 7. jul, te utorka na srijedu, 7. na 8. jul, u periodu od 21.00 do 2.00 časa.

Policijska uprava Gradiška nastaviće sa sličnim aktivnostima i u narednom periodu, a sve sa ciljem podizanja svijesti o bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju.

"Apelujemo na građane da se pridržavaju odredaba Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, kako bi vlastitu bezbjednost i bezbjednost drugih građana podigli na što veći nivo", poručili su iz gradiške Policijske uprave.