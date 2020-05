Pod lupom imenovanje novog direktora policije Tuzlanskog kantona

TUZLA - Po nalogu Tužilaštva Tuzlanskog kantona pripadnici Federalne uprave policije danas su izuzimali materijalnu dokumentaciju iz MUP-a TK i Vlade TK vezanu za imenovanje novog direktora Uprave policije MUP-a TK Safeta Ibrahimovića.

Ibrahimović je jučer imenovan na vandrednoj sjednici Vlade TK. Dokumentacija se izuzima u cilju utvrđivanja da li su prilikom imenovanja direktora Uprave policije TK prekršene odredbe Zakona o unutrašnjim poslovima TK, kao i provjere o drugim okolnostima koje se vezuju za postupak imenovanja novog komesara. Saslušavaju se i određeni svjedoci koji imaju saznanja o postupku imenovanja.

"Ove provjere se obavljaju u sklopu već ranije otvorene istrage protiv ministra unutrašnjih poslova TK Sulejmana Brkića koji je osumnjičen za produženo krivično djelo primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem a vezano za protivzakonito djelovanje i miješanje u operativnu samostalnost direktora Uprave policije u ranijem period", rekao je Admir Arnautović, portparol Kantonalnog tužilaštva.

On je dodao da će se, nakon obavljenih provjera, donijeti odluka da li će biti proširena istraga protiv ministra unutrašnjih poslova TK, kao i to da li će istragom biti obuhvaćene i neke druge osobe. Poseban akcenat se stavlja na to da novi komesar tokom mandata treba ići u starosnu penziju.

Inače, prije nekoliko mjeseci smijenjen je Dževad Korman sa pozicije direktora Uprave policije upravo jer mu je Brkić dao mu negativnu ocjenu. Korman je tužio Vladu TK jer smatra da je nezakonito smijenjen te je tražio povratak na poziciju. Opštinski sud naložio je Vladi TK da obustavi imenovanje i izbor novog direktora dok se ne okonča sudski proces. Međutim, Vlada je jučer, dok je ročište trajalo, imenovala novog komesara.