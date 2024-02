Podignuta optužnica: Tukao dijete motkom, kablom i štapom

PRIJEDOR - Prijedorsko Okružno javno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv muškarca iz Prijedora čiji su inicijali DŽ.M. zbog nasilja nad maloljetnim djetetom koje je u porodičnoj kući tukao motkom, električnim kablom i drvenim štapom, objavilo je danas ovo tužilaštvo.

U optužnici se navodi da je DŽ.M. 2019. godine u porodičnoj kući istukao maloljetno dijete tanjom drvenom motkom po leđima i tijelu, pri čemu je dijete zadobilo više trakastih podliva.

Ovo lice se tereti da je 2021. godine električnim kablom i drvenim štapom više puta udario dijete po leđima i drugim dijelovima tjela i tom prilikom dijete je zadobilo podlive po koljenima i ogrebotine na potkoljenicama i leđima, prenosi "Srna".

On je optužen za krivično djelo nasilje u porodici, a Krivičnim zakonikom Republike Srpske propisana je kazna zatvora od dvije do 10 godina za onoga ko primjenom nasilja, drskim i bezobzirnim ponašanjem ugrozi tjelesni integritet i dovede do povrede fizičkog integriteta člana svoje porodice - djeteta.

