Podnijet izvještaj protiv petorice zbog bespravne sječe šume

BANJALUKA - Uprava kriminalističke policije podnijela je Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka izvještaj protiv osoba inicijali N.P. i M.S. iz Kotor Varoši, D.Đ. i S.M. iz Kneževa i F.Z. iz Novog Travnika, u okviru aktivnosti koje Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske provodi na sprečavanju bespravne sječe šuma i procesuiranje odgovornih.

"Lice N.P. se sumnjiči da je u svojstvu tehničkog direktora Šumskog gazdinstva (ŠG) 'Vrbanja' Kotor Varoš od aprila do kraja oktobra ove godine počinio dva krivična djela nesavjestan rad u službi čime je pričinjena šteta ovom šumskom gazdinstvu u neutvrđenom iznosu", saopšteno je iz MUP-a Srpske.

U saopštenju se dodaje da se lica čiji su inicijali M.S, D.Đ, S.M. i F.Z. sumnjiče da su počinili krivično djelo pustošenje šuma.

Srna nezvanično saznaje da je riječ o Nenadu Pezeroviću, Davoru Đukariću, Savi Mariću, Fadilu Zuhriću i Miloradu Savanoviću.

Pezerović se sumnjiči da je u svojstvu tehničkog direktora i odgovornog lica ŠG "Vrbanja" Kotor Varoš od aprila ove godine bio upoznat o pismenom izvještaju čuvara šuma iz aprila u kojem se konstatuje da je na parceli Prisočka, rejon Ilomska izvršena bespravna sječa i pustošenje šume, te da nema oznaka državnih šuma i da postoji mogućnost da je izvršena sječa na državnom djelu šume.

Pezerović je upoznat i novim izvještajem od oktobra ove godine kada je konstatovana ponovljena bespravna sječa i pustošenje šume te je na taj način nesavjesno postupao u vršenju službe.

On je svjesno propustio da se izvrše aktivnosti na utvrđivanju granica privatne i državne šume izvođenjem geometra, utvrđivanju štete po državnu šumu, prosljeđivanje izvještaja nadležnim službama radi prijave i otkrivanja počinioca bespravne sječe i pustošenja i na taj način onemogućio pravo ŠG "Vrbanja" Kotor Varoš na podnošenje odštetnog zahtjeva.

On se sumnjiči i da je nesavjesno postupao u vršenju službe jer nije pravovremeno reagovao na usmene pozive čuvara šuma i poslovođe 9. oktobra ove godine, kao ni na pismeni izvještaj čuvara radi izlaska geometra na teren i utvrđivanja granice između državne i privatne šume u rejonu Djevojačka ravan, te slanja kamiona radi zaplijene bespravno posječenih drvnih sortimenata iako je bio svjestan da može doći do štete po ŠG gdje se, do naknadnog naloga šumarskog inspektora za utvrđivanje predmetne granice i zaplijenu drvnih sortimenata, nastavilo sa odvoženjem dijela sortimenta za koje se utvrdilo da pripadaju državnoj šumi pod upravom ovog ŠG čime je pričinjena šteta ovom preduzeću u neutvrđenom iznosu.

Prema saznanjima Srne, Đukarić, Marić, Zuhrić i Savanović sumnjiče se da su izvršili bespravnu sječu i odvoženje drvnih sortimenata sa granične oblasti privatne i državne šume.