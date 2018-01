Poginuo pri udaru u kamion i audi

MODRIČA - Đorđe Bosić (26) iz Šamca poginuo je juče ujutru u sudaru njegovog audija sa kamionom, a potom i drugim audijem.

Uzrok je, vjerovatno, neprilagođena brzina kojom se kretao, te je audijem u modričkom mjestu Miloševac prešao u suprotnu traku, te udario u manji kamion mercedes, a zatim se njegov auto odbio i okrenuo pa se zakucao u audi koji je išao iza njega.

U nesreći su, uz Bosića, učestvovali i Ivo Vincetić iz Orašja, koji je vozio mercedes, te Borislav Pejičić iz Šamca, koji je bio za volanom audija. Vincetić je u sudaru teško povrijeđen, te je prebačen u Dom zdravlja Šamac, a zatim u Dom zdravlja Orašje.

Uz navođenje njihovih inicijala, iz dobojske policije juče je saopšteno da se ova tragedija dogodila oko 7.45 na magistralnom putu Modriča - Šamac.

"Po ovlašćenju dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Doboj uviđaj su izvršili pripadnici Policijske stanice Modriča", rekli su iz dobojske policije.

Putnici, koji su nakon tragedije prošli ovim putem, kažu da se od prizora kojem su svjedočili ledi krv u venama.

"Strašno. To je najpreciznija riječ. Ne znam kako bih vam drugačije opisala. Vidjela sam taj auto u kojem je nastradao momak pored puta na livadi. Uništen je do neprepoznatljivosti. Da li su ga vatrogasci sjekli ili je tako zgužvan tokom udesa, ne znam. Svakako, vatrogasci su intervenisali, to sam primijetila", priča jedna žena koja je ovim putem prošla.

Iz Auto-moto saveza RS potvrdili su da je juče ujutru zbog te saobraćajne nesreće bio obustavljen saobraćaj na magistralnom putu Modriča - Šamac.

Policijski auto udario pješaka

Pedesetsedmogodišnji B.K. povrijeđen je u Ulici Stefana Nemanje u opštini Istočno Novo Sarajevo, gdje ga je, dok je pješačio, prekjuče oko 17.40 udario golf 7, vlasništvo MUP-a RS, odnosno Policijske uprave Istočno Sarajevo.

Pješak je zbog povreda zbrinut u Bolnicu Istočno Sarajevo. Utvrđuje se kako je tačno došlo do nezgode, odnosno čija je krivica.