Pogrebnik uhapšen nakon prijetnje direktoru groblja

BANJALUKA, ŠIPOVO - Ile Peno (62), trgovac pogrebnom opremom iz Šipova, uhapšen je zbog sumnje da je poslao prijeteću poruku direktoru banjalučkog "Gradskog groblja" Nedeljku Milakoviću, a koji je i poslanik Socijalističke partije u Narodnoj skupštini RS.

Motiv prijetnje mogao bi biti povezan s nedavnim incidentom, kada je, prema pričama radnika "Gradskog groblja" u Banjaluci, Peno galamio i prozivao direktora.

"On je, naime, iz nekog razloga bio ljut, te je izvadio neki nož i pitao - gdje je direktor da ga zakoljem, ili da ga raskajišam, nisam siguran kako se tačno izrazio", pojašnjava sagovornik "Nezavisnih".

Peno, kako dodaje naš sagovornik, s obzirom na djelatnost kojom se bavi, često dolazi na Gradsko groblje Banjaluka.

"On mjesečno iz Banjaluke ima pet-šest, pa do desetak odvoza pokojnika. Pretežno on dolazi kada god u banjalučkoj bolnici umre neko sa prebivalištem u Šipovu", otkriva izvor "Nezavisnih".

Milaković, u izjavi za "Nezavisne", kaže da lično ne poznaje Penu.

"Ali, raspitao sam se u svom preduzeću da li ga poznaju. Ja čovjeka ne poznajem i baš me čudi što se ovo desilo, jer je kod nas za sve isto pravilo i ni sa kim nemamo probleme", kaže Milaković.

Njemu je prijeteći SMS stigao odmah poslije najave o uvođenju pravila da fizička lica, koja nisu registrovana za tu djelatnost, više neće moći da preuzimaju tijela preminulih.

Milaković ocjenjuje da je, po svemu sudeći, spornu poruku dobio zato što je na čelu preduzeća koje je konkurent firmi čiji je vlasnik Peno.

Milaković je, po saznanjima "Nezavisnih", prijeteći SMS dobio 31. marta, u 16.21. U poruci mu je napisano da će mu biti pobijena porodica, a da će on ostati živ. U potpisu SMS-a navedeno je "Crna ruka".

Penu su u petak uhapsili pripadnici Policijske uprave Banjaluka, a terete ga za ugrožavanje sigurnosti.

"Lice se sumnjiči da je oštećenom na mobilni telefon slalo poruke koje su kod njega izazvale osjećaj ugroženosti i zabrinutosti za svoju i bezbjednost svoje porodice", rečeno je iz banjalučke policije.

Više puta pokušali smo dobiti Penu, ali mu je mobilni telefon bio nedostupan, a u njegovoj porodici kažu da o ovom slučaju ništa ne znaju.

"Ile se sad bavi pogrebnim uslugama. U ratu je bio policajac. Ne znam za šta je osumnjičen, stvarno ništa ne znam o tome o čemu me pitate", navodi član porodice Peno u telefonskoj izjavi za "Nezavisne".