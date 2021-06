"Poklonio mi jaknu pa me izbo čakijom"

BANJALUKA - Zlatko Vidović (40) iz Banjaluke poklonio mi je jaknu, a nakon toga se zbog trodona posvađao sa mnom i izbo me čakijom.

Kazao je ovo u banjalučkom Okružnom sudu na suđenju Vidoviću napadnuti mladić Boris Zorić (35). Vidovića terete da je Zorića pokušao da ubije 16. oktobra 2019. godine u svom stanu u Banjaluci.

Navodi se da je bio pod odlučujućim djelovanjem zavisnosti od alkohola i opijata, sa koncentracijom alkohola u krvi od 1,51 do 1,58 promila.

"Pili smo pivo i trodone. Ne sjećam se baš dobro svega. Znam da mi je mahao čakijom ispred lica te sam ga udario po ruci i ona je ispala", rekao je Zorić.

Kako je dodao, posvađali su se i samo se sjeća da mu se Vidović unio u facu kao da hoće da se tuče.

"Gurnuo sam ga i on je pao na krevet. Krenuo sam da izlazim iz sobe i on me ubo u leđa, pao sam i više se ne sjećam", kazao je Zorić.

Istakao je da nije siguran šta se desilo i da zna da ga je ubo i u ruku i rame te da ga je od smrti spasio Vidovićev brat Davor.

"Sjećam se da je optuženog brat uhvatio za ruku i govorio: 'Nemoj, Zlatko.' Zahvalan sam što mi je spasio život. On me poslije iznio ispred zgrade i zvao Hitnu", rekao je Zorić.

Dodao je da je prije nego ga je ubo Zlatko Vidović nešto opsovao, odnosno rekao mu: "Nećeš više, majku ti." Naglasio je da se ne sjeća dobro zašto je tačno izbila svađa, ali da je kasnije čuo da je to zbog trodona.

"Navodno je bio ljut jer sam mu uzeo trodonsku terapiju, što ja ne sporim. Moguće da jesam, ali se ne sjećam", kazao je Zorić.

Podsjetimo, Boris Zorić je lani u banjalučkom Okružnom sudu osuđen na četiri godine zatvora zbog učešća u ubistvu Brune Rolda.