Pokušaj ubistva u Banjaluci: Tužilaštvo traži pritvor

BANJALUKA – Banjalučanin B.Z. (40) uhapšen je zbog sumnje da je u petak, 3. aprila, u ovom gradu pokušao da ubije Ž.P, a Okružno javno tužilaštvo zatražilo je danas pritvor za osumnjičenog.

Prema navodima tužilaštva, do napada je došlo nakon verbalnog sukoba sa oštećenom Ž.P., kojoj je osumnjičeni nanio ubodnu ranu u predjelu grudnog koša.

"Postupajući tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka nakon ispitivanja osumnjičenog lica B.Z. rođen 1986. godine iz Banjaluke, uputio je danas Okružnom sudu u Banjaluci, prijedlog za određivanje mjere pritvora zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo Ubistvo u pokušaju iz člana 124. stav 1. KZ RS u vezi sa članom 22. KZ RS", navode u saopštenju.

Kako ističu, napad se dogodio u petak, 3. aprila, u ulici Cara Lazara u Banjaluci.

"Osumnjičeno lice je nakon verbalnog sukoba sa oštećenom Ž.P., upotrebom noža istoj zadao tjelesnu povredu u predjelu grudnog koša. Tužilac je uputio prijedlog za određivanje mjere pritvora zbog postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da će osumnjičeni ponoviti krivično djelo, shodno odredbi člana 197. stav 1. tačka v. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske", stoji u saopštenju.

Dodaju da će o prijedlogu za određivanje mjere pritvora odlučivati sudija za prethodni postupak Okružnog suda u Banjaluci.