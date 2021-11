Policajac krenuo na vježbu pa ranjen dok je branio Bijeljinca

BIJELJINA - U opštem haosu, u petak u sitne sate, kod kafane u Bijeljini ranjeni su dvadesetčetvorogodišnji Brčak O.P., te šest godina stariji policajac P.K. iz Gradiške, pripadnik Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ), koji se tu našao sticajem okolnosti, jer je s kolegama pošao na operativno-taktičku vježbu u Loznicu.

Naime, u Bijeljini je grupa policajaca pravila predah. Namjeravali su i da prenoće, ne sluteći da će te noći nedaleko od kafane u kojoj su bili doći do pucnjave, nakon koje su istrčali iz objekta, te je jedan od njih ranjen.

"Prema dosad prikupljenim saznanjima, sve se to odigralo nakon što je Bijeljinac Slaviša G. prvo primijetio da nepoznati muškarac u vozilu audi 5 tuče djevojku. On je prišao i upozorio ga da to ne radi", ističu izvori "Nezavisnih".

Kako dodaju naši sagovornici, prema prikupljenim informacijama, Slaviša je pritom sjeo u taksi koji je prethodno zvao, ali mu je nasilnik iz audija prišao i počeo da ga udara.

"Zatim je prišla grupa Brčaka, te su i oni počeli napadati Slavišu, koji je bio u taksi vozilu. Taksista je krenuo, ali su oni pucali u taksi vozilo", kažu naši izvori.

U međuvremenu, kako dodaju naši sagovornici, iz kafića su istrčali pripadnici SAJ-a, te govorili Brčacima da prestanu pucati.

"Ali oni su se okrenuli i počeli da pucaju u policiju. Tako je ranjen P.K. iz Gradiške. Brčaci su u međuvremenu pobjegli, te se za dvojicom traga, a jedan je tu ostao, pošto je i on ranjen u tom haosu. U pitanju je O.P. i utvrđuje se kako je on ranjen", napominju naši sagovornici.

Prema saopštenju iz policije, dežurni ljekar izjasnio se da su životno ugroženi. Ljekari su im ipak uspjeli pomoći, te u petak popodne nisu bili ugroženi.

Primarijus doktor Željko Pejović, hirurg iz bijeljinske bolnice "Sveti vračevi", naveo je da su im oko 2.20 dovezena dva mlađa muškarca sa prostrelnim ranama ekstremiteta.

"Jedna osoba ima prostrelnu ranu butine lijeve noge bez povrede kosti, dok je druga osoba imala prostrel potkoljenice, mekih tkiva sa povredom kosti. Momak koji je rodom iz Brčkog, nakon ukazane pomoći, izrazio je želju da bude premješten u Bolnicu Brčko. Jedna osoba ostala je na liječenju do daljeg", naveo je Pejović.

Za Brčacima je, saopšteno je iz bijeljinske policije, raspisana potraga s ciljem da budu uhapšeni. Da se za njima traga, potvrdio je i ministar unutrašnjih poslova Srpske Dragan Lukač, koji je rekao da su incidentnu situaciju napravila lica koja su odranije poznata policiji kao bezbjednosno interesantna.

"Naši policajci koji su bili u civilu su se umiješali, jer je jedno lice maltretiralo žensku osobu, tukao je i pokušavao da uđe u auto. Došlo je i do upotrebe oružja od tih lica i naši pripadnici su odgovorili", rekao je Lukač.

Prema Lukačevim riječima, dva lica su u bjekstvu, a jedno lice koje je upotrebilo oružje je ranjeno.

"Intenzivno se traga za ova dva lica koja su u bjekstvu i nadamo se da ćemo ih vrlo brzo privesti i razriješiti ovu situaciju", dodao je Lukač.