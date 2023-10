Policajac optužen da je ukrao dukate tokom uviđaja zbog krađe

BIJELJINA - Ognjen Šešlija iz Bijeljine, optužen je da je tokom uviđaja u Bijeljini obavljajući poslove policijskog službenika ukrao crvenu kutiju u kojoj su bila dva zlatna dukata.

Naime, Osnovni sud u Bijeljini potvrdio je optužnicu Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina protiv Šešlije zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja.

Kako se navodi u optužnici on se o zakon ogriješio 9. septembra ove godine u vremenu od 17 do 18 časova u mjestu Donja Čađavica zaseok Glenčići i to kada je u svojstvu službenog lica MUP-a RS PU Bijeljina došao da izvrši uviđaja na licu mjesta. Naime, on je nakon što se desila krađa u kući, koja je u vlasništvu K.S. došao kao kriminalistički tehničar kako bi izvrđio uviđaj.

"Na uviđaj je došao zajedno sa policijskim službenikom J.M., i sa njim je, kao i suprugom oštećenog K.Z., ušao u kuću. Zatim, kako bi ostao sam i u namjeri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, naložio je J.M. i supruzi oštećenog-K.Z. da izađu iz kuće, rekavši da će ih zvati ako mu budu bili potrebni", navodi se u optužnici. Rekao im je da želi da obavio svoj dio posla- fotografisanja tragova, što su oni i učinili.

Navodi se da je postupio protivzakonito i iskoristio svoju službenu dužnost, pa kada je u kući ostao sam, iz gornjeg dijela regala uzeo je i prisvojio manju crvenu kutiju. U njoj su bili dva dukata marke "Franc Jozef" od žutog zlata zasada neutvrđene vrijednosti.

"Dakle, optuženi je kao službeno lice iskorištavanjem svog službenog položaja i ovlaštenja pribavio sebi imovinsku korist, čime je počinio krivično djelo zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja iz člana 315. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske", stoji u optužnici.

