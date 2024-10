Policija o incidentima na izborima: Građani cijepali listiće, nudili novac, nosili tuđe isprave

BANJALUKA- Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske objavilo je koji su to incidenti u Republici Srpskoj zabilježeni u izbornom danu do 12 časova, a zabilježeni su brojni događaji od prijetnji, cijepanja ili bacanja listića, fotografisanja do nuđenja novca za glasove i pokušaja glasanja sa tuđom ličnom kartom.

Kako su naveli, između ostalog, policija je prekršajno kaznila S.J. iz Istočnog Starog Grada nakon prijave da je u 07,30 časova na biračkom mjestu u Hreši uputio prijetnje članu biračkog odbora.

Takođe u 09,16 časova R.S. prijavio je da M.R. u Bratuncu građanima nudi 200 KM, kako bi glasali za određene kandidate za načelnika opštine i odbornike u opštini.

Osim toga u 09,30 časova Policijskoj stanici Teslić obratila se K.D., predsjednik biračkog mjesta Slatina u Tesliću i prijavila osobu B.D. da je pokušala da glasa sa ličnom kartom drugog lica.

O događaju je obavješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj koji se izjasnio da se radi o KD zloupotreba biračkog prava.

U isto vrijeme i predsjednik biračkog mjesta u Ulici Vuka Karadžića u Kozarskoj Dubici J.P. prijavio je S.N. da je nakon glasanja odbio da listić ubaci u predviđenu kutiju, pa je glasački listić iznio sa biračkog mjesta i bacio u kantu za smeće.

Takođe i policijskoj stanici Zvornik obratio se predsjednik biračkog mjesta Đulić O.S. , te prijavio dva lica da su u mjesto Đulić uputili verbalne prijetnje.

"Oko 09,40 časova u Policijskoj stanici Milići prijavilo je lice B.V., predstavnik jedne političke partije da Dom zdravlja Milići izdaje potvrde licima da ne mogu samostalno glasati, a da se radi o licima za koje on smatra da su sposobna za samostalno glasanje", navodi se u saopštenju MUP-a RS.

U isto vrijeme prijavljeno je da je na biračko mjesto Pojezna u Derventi B.N. sa suprugom razgovarao tokom glasanja.

"Od strane predsjednika biračkog mjesta isti su upozoreni na ponašanje, nakon čega je lice B.N. pocijepao svoj i suprugin glasački listić, te se udaljio sa glasačkog mjesta. O istom je obaviješten dežurni tužilac OJT Doboj koji se izjasnio da se radi o KD uništavanje izbornih isprava", navodi se u saopštenju.

Navodi se i da je u10,15 časova policijskoj stanici Stanari član komisije na biračkom mjestu Ostružnja Donja prijavio da mu je R.D. uputio verbalne prijetnje.

I na području Policijske uprave Bijeljina na četiri lokacije prijavljena je zloupotreba mobilnih telefona da je pokušano fotografisanje glasačih listića. Takođe i policijskoj stanici Vlasenica prijavljeno je da je od 10,45 do 11,20 časova došlo do prekida glasanja na biračkom mjestu Piskavice u Vlasenici zbog narušenog javnog reda i mira.

