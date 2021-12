Policija prikuplja dokaze o šokantnom nasilju nad osnovcima

NEVESINJE - Dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Trebinje zatražio je od policije u Nevesinju da prikupi dokaze o dva šokantna slučaja vršnjačkog nasilja u nevesinjskoj Osnovnoj školi "Risto Proroković".

Kako nam je potvrđeno, radi se o dva odjeljenja sedmog razreda: u jednom je prijavljeno nasilje nad četiri učenika od strane osam đaka, a u drugom odjeljenju izvršeno je nasilje nad jednim učenikom od strane drugog učenika, o čemu postoji i video-snimak koji je zgrozio javnost. Na tom snimku prikazan je učenik koji leži na podu učionice, dok ga drugi šutira nogama iz sve snage.

Navodno su ta dva dječaka školski drugovi koji su i tog dana zajedno otišli u školu, ali su se i nakon tuče, koja se desila prije mjesec dana, a tek nedavno dospjela na društvene mreže, nastavili družiti. Za postavljanje snimka na društvene mreže takođe bi neko mogao da snosi odgovornost jer je i ta osoba prijavljena.

Prema nezvaničnim saznanjima, u drugom, masovnijem slučaju, koji je prijavljen, a koji se navodno događao duže vrijeme, jedan od učenika je trpio strašnu torturu: navodno su ga skidali do donjeg veša, štipali, prosipali vodu, bacali mu patike, jaknu, maltretirali ga oko škole i u školskom objektu.

Pojedini mediji pišu da se to otkrilo kada je jedna učenica sve ispričala majci, koja je to prenijela roditeljima maltretiranog dječaka. Iz Tužilaštva potvrđuju da su se prihvatili posla...

"Naloženo je da se postupi po nalogu Tužilaštva, da se identifikuju sva lica sa snimka te da od djece u prisustvu roditelja i socijalnih radnika budu uzete izjave, kao i da se izuzmu dokazi u ovom slučaju. Nakon tih radnji Tužilaštvo će preduzeti naredne korake", kazao je za medije Srđan Vukanović, portparol Tužilaštva.

Prethodno je o svemu, kako nam je potvrđeno, policija obavijestila Okružno javno tužilaštvo Trebinje, odakle smo dobili potvrdu da je dežurni tužilac naložio Policijskoj stanici Nevesinje da prikupi izjave i eventualne dokaze.

Nemile scene iz školskog objekta naročito su uznemirile roditelje i stanovništvo Nevesinja, pa je ovo bila i glavna tema Foruma za bezbjednost zajednice koji je održan u Nevesinju.

Na ovom forumu je jednoglasno usvojeno da se počinioci vršnjačkog nasilja adekvatno kazne, shodno disciplinskim mjerama koje donosi Ministarstvo prosvjete i kulture RS, a koje su dužne sprovoditi sve škole. Pritom, školsko Nastavničko vijeće se obavezuje da do kraja sprovedu proceduru ispitivanja ne samo ovog, nego i ranije registrovanog slučaja vršnjačkog nasilja u ovoj školi.

I to nije sve... Od škole je zatraženo i da pojača preventivne mjere da do ovakvih incidenata ne bi ni dolazilo, odlučno odbacujući insinuacije da u gradu, pa i u školi, postoje zaštićeni i nedodirljivi, jer su se na društvenim mrežama pojavili napisi da su to djeca lokalnih moćnika, tajkuna, pa čak i nastavnika.

Takav stav je zauzela i direktorica škole Mara Šaran, ističući da škola kao i uvijek do sada osuđuje svaku vrstu nasilja i da tu nema zaštićenih i nedodirljivih.

"Nulta je tolerancija na bilo kakav oblik nasilja. I ranije smo preduzimali, a i u ovom slučaju preduzimamo sve preventivne mjere, odnosno zakonom propisane procedure i mjere", kazala je Šaranova.

U izjavi za "Nezavisne novine" ona nam je rekla da se sve činjenice još utvrđuju te da ne bi da govori još o tome.

"Ja sam sve prijavila Policijskoj stanici, Centru za socijalni rad i Ministarstvu. Prijavila sam i osobu koja je objavila snimak", rekla je direktorica te potvrdila da je bila u Policijskoj stanici i dala izjavu.

Zasad je izvjesno jedino to da akteri događaja neće sudski odgovarati jer su u pitanju maloljetnici mlađi od 14 godina, a u zakonu i ne postoji krivično djelo vršnjačko nasilje, ali se svakako moraju preduzeti određene mjere koje bi služile drugima za primjer.

O svemu se oglasilo i Ministarstvo prosvjete i kulture Srpske te saopštilo da najoštrije osuđuje vršnjačko nasilje počinjeno u školi u Nevesinju, kao i snimanje nasilja i dijeljenje ovog sadržaja na društvenim mrežama. Ministarstvo je saopštilo da ih je škola obavijestila da je u dva odjeljenja prijavljeno vršnjačko nasilje.

"Nedoličan odnos ili nasilje učenika jednih prema drugima spada u težu povredu dužnosti učenika i jasno su propisane sankcije za takvo ponašanje. Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske najoštrije osuđuje vršnjačko nasilje počinjeno u ovoj školi, kao i snimanje nasilja i dijeljenje ovog sadržaja na društvenim mrežama", navodi se u saopštenju.

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske podsjeća da je zadatak vaspitno-obrazovnih ustanova da u saradnji sa roditeljima i učenicima kontinuirano rade na stvaranju klime nulte tolerancije na nasilje.

Natalija Trivić, ministarka prosvjete i kulture Srpske, rekla je da je za svaku osudu takvo postupanje učenika i da je Ministarstvo naložilo Prosvjetnoj i Pedagoškoj inspekciji da posjete školu i sagledaju uzroke zašto je do toga došlo.

"Nedopustivo je i poražavajuće da se vršnjačko nasilje sve češće dešava u školama, te su potrebni dodatni napori da se zajednički radi na umanjivanju te pojave koja je u porastu i kod nas i u zemljama regiona", naglasila je Trivićeva.