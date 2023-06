Policija saopštila detalje o pucnjavi u školi u Lukavcu

LUKAVAC - U osnovnoj školi u Lukavcu jutros je ranjen nastavnik Nedim Osmanović (38), za šta se sumnjiči učenik koji još nije navršio 14 godina, a iz MUP-a Tuzlanskog kantona su saopštili da su, odmah po prijavi, policajci izašli na lice mjesta, zatekli osumnjičenog dječaka, kao i odbačeno oružje i druge predmete.

"Dijete (starosti nepunih 14 godina) je pod policijskim nadzorom u prostorijama PU Lukavac, dok se oružje i ostali odbačeni predmeti obezbjeđuju do otpočinjanja uviđaja. U pucnjavi je ranjen N.O. iz Lukavca, uposlenik JU OŠ Lukavac grad. Teške povrede konstatovane su mu na Klinici za hirurgiju, a prema trenutnim informacijama on je podvrgnut operativnom zahvatu na Klinici za ORL koja je još u toku", dodali su iz MUP-a.

Pripadnici PS Lukavac obezbjeđuju lice mjesta.

"Uviđaj pod nadzorom dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva TK, koji se nalazi na licu mjesta, izvršiće istražioci Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP TK i OKP PU Tuzla. Na licu mjesta nalazi se i tužilac za maloljetnike", dodaje se u saopštenju.