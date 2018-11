Policija traži onog ko je prijetio Obrenu Petroviću

DOBOJ - Potraga za osobom koja je prije šest dana poslala prijeteću poruku Obrenu Petroviću, gradonačelniku Doboja, još traje, a pomoć policiji pružaju i kolege iz Banjaluke, ali i inostranstva.

Dmitar Vračar, načelnik Policijske uprave Doboj, kazao je da su nakon što su zaprimili prijavu obavili konsultacije s tužiocem u cilju utvrđivanja postojanja elemenata krivičnog djela.

"U rad smo uključili Upravu kriminalističke policije, Odjeljenje za visokotehnološki kriminalitet, ostvarili smo kontakt s kolegama iz inostranstva u cilju identifikovanja izvršioca i trenutno preduzimamo sve radnje u skladu s nalozima postupajućeg tužioca", izjavio je Vračar, ne precizirajući iz koje države su kolege.

U javnosti se spekulisalo da je poruka stigla s adrese prijavljene u Švajcarskoj, ali to nije zvanično potvrđeno. Prijeteća poruka naslovljena s "petarap001" Petroviću je stigla 13. novembra u 13.10 na službenu email adresu, a četiri minute kasnije skoro identična poruka je poslata i načelniku opštine Sokolac Milovanu Bjelici.

Nakon što je Petrović primio poruku u kojoj se, između ostalog, naziva Vukom Brankovićem i optužuje za izdaju, te mu se prijeti smrću, njegovo mjesto stanovanja obilazili su pripadnici policije, a na pitanje da li je ta mjera još na snazi u PU navode da preduzimaju mjere i radnje u skladu s bezjednosnom procjenom.

Predstavljajući rezultate rada ovdašnje policije u prošlom mjesecu, načelnik PU Doboj je apelovao na vlasnike vozila marke VW, škoda i audi da obrate pažnju na svoja vozila, odnosno na načine njihovog obezbjeđenja.

"To su vozila na kojima imamo najveći broj evidentiranih i otuđenja i pokušaja otuđenja. U toku oktobra smo imali pokušaj otuđenja i meta napadača su bila vozila tih proizvođača, tako da apelujemo da se na to posebno obrati pažnja", izjavio je Vračar. On je dodao da je primijećeno da vlasnici vozila ostavljaju neobezbijeđena, odnosno otključana.