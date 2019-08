Policija utvrđuje okolnosti incidenta: Imama udario na Bajram?

ZVORNIK - Policija iz Vlasenice utvrđuje navode prijave da je dvadesetpetogodišnji Mehmed Kuljančić iz Vlasenice prvi dan Kurban-bajrama pljunuo i udario nogom Nurdina Grahića, glavnog imama u Medžlisu Islamske zajednice u ovoj opštini.

Kako je za "Nezavisne" ispričao Grahić, oko osam časova u kancelariju Islamske zajednice došao je Kuljančić i pljunuo ga te obišao oko stola i udario ga nogom.

"Udario me u predjel lijevog bubrega. Jedan čovjek je sprečavao napad, a da nije bilo još nekih osoba ja bih bio teže povrijeđen", rekao je Grahić.

Razlog je, prema riječima imama, to što mu Islamska zajednica nije povjerila zadatak da predvodi akciju klanja kurbana na području Vlasenice.

"Mi smo to odbili jer on nema iskustva za takav vjerski obred, kojem treba najodgovornije pristupiti", rekao je Grahić za "Nezavisne". Kako je istakao, ovim djelom pokazao je ko je u stvari i šta mu znači najveći praznik islama, vjere kojoj pripada.

"Sam o sebi čovjek najviše govori svojim djelom", rekao je Grahić.

Sa druge strane, Kuljančić tvrdi da je njega imam prvi napao i da mu je dužan novac za usluge koje je činio za Medžlis u Vlasenici. On je medijma rekao da je imamu dan prije Bajrama rekao da mu duguju pare.

"On mi je odgovorio: 'Dobit ćeš sutra, poslije Bajrama, jer ne mogu ti sada reći šta ćeš dobiti.' Sutradan sam otišao do njega i rekao: 'Evo mene, hodža, da mi daš ono što mi juče nisi mogao dati jer si postio.' Hodža je skočio i rekao mi: 'Zabolje me za tebe', te me udario u prsa. Zakačio sam ga nogom i to je to" kazao je Kuljančić. Povodom ovog slučaja iz Policijske uprave Zvornik, ne navodeći detalje, istakli su da provjeravaju navode prijave da je M.K. napao vjerskog službenika u Vlasenici. O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog tužilaštava Istočno Sarajevo.