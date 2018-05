Policiji prijavljeno da se srušio helikopter kod Bratunca

BRATUNAC – Policiji je prijavljeno da se kod Bratunca srušio helikopter, potvrđeno je "Nezavisnim".

Iz EUFOR-a za "Nezavisne" su potvrdili da helikopter koji se navodno srušio nije njihov, a isto su nam rekli i u Ministarstvu odbrane BiH.

Boban Kusturić, direktor Helikopterskog servisa RS, rekao je za "Nezavisne" da nije u pitanju njihov helikopter.

"Riječ je o nepristupačnom terenu, a policija je na putu do mjesta događaja", rekao je naš sagovornik iz policije.

EUFOR is saddened to hear of the accident involving a helicopter. We can confirm that all EUFOR aircraft are safe and accounted for. The nearest EUFOR LOT is currently supporting the local

authorities as they take the necessary actions following this tragic event.