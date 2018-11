Ponovo kamenovana kuća počasnog konzula BiH

​NEUM - Kuću Đemile Talić-Gabriel, počasnog konzula BiH u Australiji, u Neumu ponovo su kamenovali nepoznati počionioci.

Kako saznajemo, oni su u nedjelju oko 19 časova kamenice bacali sa magistrale u tom gradu. Ovo je drugo kamenovanje njene kuće, a prethodni put bio je u noći između četvrtka i petka.

Ovaj put ona je bila odsutna, a u kući su se u momentu vandalizma nalazile njena majka i kćerka.

"Kćerka me uplakana nazvala i rekla da nam je neko opet kamenovao kuću sa magistrale", kaže ogročena Gabrielova. Izrevoltirana je činjenicom da neko ima toliko hrabrosti da kamenjem sa magistrale, koja je pritom vrlo prometna, gađa ciljano njenu kuću iako zna da je pod kamerama, ali ih napadač vješto izbjegava.

"Nisam uplašena. Nazvala sam policijsku stanicu tražeći da rade svoj posao ili da dopuste nekom drugom da radi njihov posao, jer se u nekoliko dana dvaput desio potpuno isti incident na moju kuću", kaže Gabrielova.

Dodaje da je ovaj put bilo manje kamenica nego prvi put, a njena kćerka je poslije napada uplakana otrčala da vidi da li se baki nešto desilo.

"Mene policija uopšte nije nazvala od onog prvog incidenta, dok ih ja preksinoć nisam nazvala. Komesar policije mi je rekao da će oni da pojačaju kontrole, ali iskreno i to me je izrevoltiralo. Nisam ja kriminalac, ne mora niko da me čuva, želim da počinilac bude pronađen. Ne bojim se, ali Neum je mala sredina, može se tome ući u trag ko bi to mogao biti, nije tu neko došao sa strane", kaže ona i dodaje da nema ideju ko bi to mogao biti.

Ljudevit Marić, portparol MUP-a HNK, juče nije odgovarao na naše pozive kako bismo dobili informacije šta policija preduzima povodom ovog slučaja.