Porodica kojoj su zapaljena auta i garaža sumnja da su požar podmetnule šumokradice

SOKOLAC - Zapaljeni su mi dva vozila i garaža, ali izazivanje tog požara nema veze sa mojim statusom povratnika, već sumnjam da iza toga stoje dvojica šumokradica, potvrdio je za "Nezavisne" Ismet Vražalica iz mjesta Pediše, opština Sokolac.

Pojasnio je da kao privatnik radi za "Šumarstvo", te da mu je jednom prilikom došao šumar i ponudio da traktorom izvuče stabla koja su dvojica mladića bespravno porušila.

"Ja sam to izvukao i za pola sata su oni došli mojoj kući, da se fizički obračunaju sa mnom. Bilo je tu prepucavanja, ali nije bilo tuče. Kad su krenuli, rekli su mi: 'Izgorjećeš, bićeš zapaljen'", kazao je Vražalica za "Nezavisne".

Potom je, kaže, otišao u Policijsku stanicu u Sokolac, a kad je trebalo da protiv njih podnese prijavu, on je od toga odustao, te je predložio da se sporazumno dogovore i "da jedni druge ne diraju".

"To je trajalo sve do noći između utorka i srijede. Oni su tokom noći došli i uradili mi to što su uradili. Dakle, ja ne sumnjam da je ovo na nacionalnoj osnovi! Oni su meni tražili 1.000 maraka da im donesem za tu šumu. Samo je to razlog, ništa drugo! Ja sam to izvukao za firmu, za državu, a oni mi naprave toliku štetu", rekao je Vražalica.

Dodao je da mu je nanesena šteta od oko 11.000 maraka, a da su vozila zapaljena tako što je ubačena flaša benzina.

Vražalica kaže da su, po podacima kojima raspolaže, napadači uhapšeni, ali potvrde takve informacije nema. Iz policije kažu da je Policijskoj stanici Sokolac oko 2.20 prijavljeno da gore golf 4 i lada niva, kao i garaža, a požar su ugasili lokalni vatrogasci.

Milovan Bjelica, načelnik opštine Sokolac, takođe u izjavi za "Nezavisne" potvrđuje da ovaj incident nema nacionalnu pozadinu.

"U tom selu nema nijednog nacionalnog incidenta. Tu Srbi i Bošnjaci odlično sarađuju i ovo što se dogodilo može da bude u vezi sa šumom, odnosno građom. To selo je primjer dobrih međunacionalnih odnosa. Dakle, pozadina paljevine su kriminalne radnje", kaže Bjelica.

Iz Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica saopštili su da su porodicu Vražalica posjetili Edin Ramić, federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica, Aljoša Čampara, federalni ministar unutrašnjih poslova, i Predrag Čajić, zamjenik načelnika Policijske uprave Istočno Sarajevo.

"Protiv divljaštva i banditizma naš odgovor će biti red i zakon", kazao je, između ostalog, Ramić.

U saopštenju se dodaje da je Čampara pozvao sve nadležne policijske organe RS da garantuju građanima sigurnost i zaštitu imovine, te da, s obzirom na to da je riječ o povratničkoj populaciji, ulože maksimalne napore kako bi se počinioci u odgovarajućem roku izveli pred lice pravde.