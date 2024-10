Porodica nastradalih traži maksimalnu kaznu zatvora za Amira Kujovića

ISTOČNO SARAJEVO - Pred Okružnim sudom u Istočnom Sarajevu održan je glavni pretres na ponovnom suđenju Amiru Kujoviću iz Sarajeva, optuženom za izazivanje saobraćajne nezgode na Palama 11. avgusta 2020. godine u kojoj su poginuli Danijela i Dario Hršum, čija je porodica traži maksimalnu kaznu zatvora od 12 godina.

Vrhovni sud Republike Srpske ukinuo je 6. avgusta presudu kojom je Kujović osuđen na osam godina zatvora za izazivanje saobraćajne nesreće u kojoj su poginuli supružnici Danijela (42) i Dario Hršum (50) sa Pala.

Miloš Dragović, otac pokojne Danijele, rekao je da porodica nije zadovoljna odlukom Vrhovnog suda.

"Ovdje ima više faktora za koje nemamo dokaza, ali pretpostavljam da će javnost shvatiti o čemu se radi. Nezadovoljni smo odlukom Vrhovnog suda Republike Srpske i ne mogu da shvatim da su oni više od dvije godine čekali da je donesu, mada je zakonski rok do jedne godine", rekao je Dragović nakon ročišta, prenosi Srna.

On je ocijenio da za sud to nije prioritet, dok je za porodicu od životnog značaja.

"Mi smo stari ljudi, živimo od danas za sutra, ne znamo da li ćemo dočekati pravdu, ali se nadamo da će ta pravda biti dostignuta u ovom ponovljenom pretresu, zahvaljujući Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu", rekao je Dragović.

Prema njegovim riječima, u ovom slučaju nema elemenata za bilo kakva opravdanja ili olakšavajuće okolnosti za optuženog.

"To što je sud uvažio godine optuženog nije u redu, jer se on nalazi u srednjim, zrelim godinama. Sud je cijenio njegovo ponašanje u sudnici, mada je svima jasno da se svi bez izuzetka pred sudom moraju ponašati pristojno, a on se tako nije ponašao, jer ne samo što je dobacivao, nego je u jednom momentu i zaspao u sudnici", podsjeća Dragović.

On ističe da bi porodica bila zadovoljna maksimalnom kaznom od 12 godina zatvora za optuženog Kujovića.

Slučaj je nakon ukidanja presude vraćen na novo suđenje Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu.

Prema ranijoj presudi, Kujoviću je bilo zabranjeno upravljanje vozilom u trajanju od dvije godine, u šta se ne računa vrijeme koje bi, ako bi bio pravosnažno osuđen na zatvor, proveo iza rešetaka.

Članovi porodice Dragović ranije su izjavili Srni da su ogorčeni Kujovićevim neprimjerenim ponašanjem i provokacijama na društvenim mrežema putem kojih su otvoreno prkosili i sudu i javnosti i porodici Hršum.

Oni su tada naveli da su dva puta tokom ranijeg suđenja doživjeli neprijatnost da ih tužilaštvo uopšte nije pozvalo na ročište, iako je to njegova obaveza, a tada nisu mogli da ni da prihvate činjenicu da je iz prvobitne optužnice izbačen dio u kome je nedvosmisleno utvrđeno da je bio pod dejstvom narkotika u momentu kada je izazvao saobraćajnu nezgodu.

Danijela i Dario Hršum poginuli su 11. avgusta 2020. godine na magistralnom putu Pale–Ljubogošta, kada je na njihov automobil marke "audi" velikom brzinom naletio "mercedes", kojim je upravljao Kujović, za koga je utvrđeno da nije imao vozačku dozvolu, te da je bio pod dejstvom alkohola.

