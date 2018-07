Porodica sumnja da je Muhamed Vehabović ubijen, uhapšena jedna osoba

VELIKA BRIJESNICA - Šok, tuga i nevjerica vladaju u mjestu Velika Brijesnica, nedaleko od Doboj Istoka, nakon smrti 27-godišnjeg Muhameda Vehabovića.

Porodica tvrdi da je ovaj mladić ubijen, a iz Tužilaštva Tuzlanskog kantona kažu da je jedna muška osoba privedena, kao i da je iz Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Gračanica dostavljen izvještaj s velikim brojem izjava svjedoka.

Muhamed Vehabović preminuo je prošlog petka u jutarnjim satima u porodičnoj kući u Brijesnici Velikoj. Nekoliko sati prije smrti njega su, prema tvrdnjama porodice, kući dovele dvije osobe iz lokalnog kafića, koje su navodile da je pijan. Međutim obdukcija tijela pokazala je da je smrt nastupila posljedično povredi glave.

Muhamedovi roditelji Husnija i Fatima te braća Mirnes i Nevres još uvijek ne mogu vjerovati da su ostali bez sina, odnosno brata.

Otac i majka u šoku

Otac i majka zbog stanja šoka s ekipom portala Klix.ba, koja je posjetila njihovu kuću, nisu mogli razgovarati. Komšije i prijatelji i dalje pristižu sa svih strana kako bi im pružili riječ podrške.

O cijelom slučaju jedino govori Muhamedov brat Mirnes koji je za bratovu smrt saznao u Sloveniji gdje radi već izvjestan period.

"Na putu sam saznao da mi je brat umro. Prvo smo mislili da je riječ o prirodnoj smrti, ali je kasnije ustanovljeno da je istina sasvim drugačija", riječi su kojima Mirnes započinje razgovor za Klix.ba.

Kako nam je rekao, u noći sa 12. na 13. jul ove godine Muhamed je izašao u lokalni kafić, a 15 minuta poslije ponoći su ga na kućna vrata ocu i majci dovele dvije muške osobe, od kojih je jedna vlasnik ugostiteljskog objekta.

"Oni su ocu i majci rekli da je Muhamed pijan te da su ga zbog toga doveli kući. Muhamed je bio u stanju iznemoglosti, a roditelji su ga stavili na krevet kako bi spavao. Ujutro mu je mobilni telefon zvonio, ali se on nije javljao pa su roditelji ušli u sobu kako bi ga probudili. S obzirom na to da se nije pomjerao otac je pozvao amidžu koji je potom pozvao ljekare. Nakon dolaska ekipe utvrđeno je da je Muhamed preminuo", nastavlja Mirnes.

Kako je rekao, cijeli slučaj su ispitali i pripadnici gračaničke policije koji su smatrali da nije potrebno raditi obdukciju tijela preminulog.

Nije bio pijan

Na insistiranje porodice obdukcija je urađena, a pokazala je da je ovaj 27-godišnjak preminuo usljed povrede u predjelu glave.

"Obdukcijom je utvrđeno i da Muhamed nije bio opod dejstvom alkohola, niti narkotičkih sredstava. On je ubijen. Nije nam jasno zbog čega su osobe koje su ga dovele tvrdile da je u alkoholiziranom stanju. Da nismo uradili obdukciju istina o smrti mog brata bi otišla pod zemlju", ističe Mirnes koji je novinare Klix.ba u porodičnoj kući ugostio neposredno nakon ispitivanja u nadležnoj policijskoj upravi.

Detalji koji su doveli do nastanka smrtonosne povrede na Muhamedovoj glavi, Mirnesu još uvijek nisu poznati.

"Do nas su dolazile brojne priče. Poznat nam je identitet osobe koja je mogla usmrtiti našeg brata, ali s obzirom na to da još uvijek nemamo sve dokaze za to, ime ne možemo spominjati. Zasad znamo da je istraga završena i da su prikupljeni dokazi. U ovom trenutku nam nije jasno zbog čega je policija govorila da nema potrebe da se vrši obdukcija tijela našeg brata", dodaje Mirnes.

Komšije i poznanici o Muhamedu koji je radio kao konobar u jednom ugostiteljskom objektu imaju samo riječi hvale.

"To je bila jedna zaista mirna osoba, nije nam jasno ko bi ga mogao ubiti i zbog čega. Naše mjesto ostalo je bez jedne izuzetno fine i poštene osobe", riječi su mještana Velike Brijesnice koji i dalje s nevjericom prihvataju vijest da Muhamed više nije među njima.

Završena istraga

S druge strane, gračanička policija je u ovom predmetu završila istragu te je izvještaj predala Tužilaštvu Tuzlanskog kantona.

Kako je potvrdio portparol Kantonalnog tužilaštva u Tuzli Admir Arnautović, uz izvještaje je predata i jedna osoba koja će biti ispitana, nakon čega će biti donesena tužilačka odluka.

"Odjeljenje kriminalističke policije Policijske uprave Gračanica našem tužilaštvu predalo je izvještaje o svim poduzetim radnjama. Jedna osoba će biti ispitana, nakon čega će biti donesena odluka", rekao nam je Arnautovoić.

Kako je precizirao, izvještaj sadrži veliki broj zapisnika o izjavama svjedoka koji će takođe biti detaljno ispitani.

Muhamedov brat Mirnes u razgovoru za Klix.ba je potvrdio da će danas u Brijesnici Velikoj u 15 sati biti održan mirni protest građana pod nazivom "Pravda za Muhameda".

"Imamo slučajeve Dženana Memića i Davida Dragičevića. Sada je tu i moj brat. Ovo se mora više zaustaviti. Očekujemo da će krivac za smrt mog brata biti izveden pred lice pravde, a ako se to ne desi spremni smo ići dalje u borbi za istinu", riječi su kojima je Mirnes zaključio razgovor za Klix.ba.

Nezvanične informacije kazuju da je osoba koja je lišena slobode te predata u nadležnost Tužilaštva TK osumnjičena za ubistvo iz nehata.

