Poruka sa skupa "Pravda za Davida": Znamo ko ste, stići će vas pravda

BANJALUKA - Građani su se ponovo okupili na Trgu Krajine u Banjaluci tražeći "Pravdu za Davida".

Okupljeni su sa Trga poručili da sa ovog mjesta kreće borba "za prvdu i istinu, za Davida Dragičevića, za svu djecu ove zemlje".

Davor Dragičević, otac stradalog Davida bio je onemogućen da prisustvuje skupu, ali i građani su poslali jasnu poruku da nema predaje.

"Nalazimo se između pravde i istine. Na sredini smo puta, ali izborićemo se. Borimo se za pravdu, za istinu za svu našu djecu, za Davida", poručeno je sa banjalučkog Trga Krajine.

Pored toga, organizatori skupa su pozvali sve građane Banjaluke, Republike Srpske, BiH, sve one koji žele da se bore za istinu, da dođu u subotu od 18 časova na Trg.

"Dođite da zajedno pošaljemo poruku ubicama Davida Dragičevića da mi znamo, da vi znate, da mi znamo. Znamo ko ste i pravda će vas stići. I da jasno kažemo da nema potrebe da nas pojedini obilježavaju ničijim bojama. Mi nismo ničiji", rečeno je u Banjaluci.

Takođe, govornici su jasno dali do znanja da su u subotu, na velikom okupljanju, svi dobro došli i da neće biti podjela, "bar ne onakvih kako smo to navikli".

"Nećemo se dijeliti na Srbe, Hrvate, Bošnjake... Već na one dobre i one koji to nisu. A znamo da će svi dobri ljudi sutra od 18 biti na Trgu Davida Dragičevića da zajedno tražimo pravdu i istinu", poručeno je sa skupa.

