Poslodavci u februaru platili 88.000 KM kazne zbog neprijavljenih radnika

BANJALUKA - Republički inspektori u februaru su tokom kontrole u 30 slučajeva utvrdili da zatečeni radnici nisu imali zaključen ugovor o radu i nisu bili prijavljeni na obavezne vidove osiguranja, zbog čega su poslodavcima izrečene kazne od 88.000 KM, dok je u jednom slučaju izrečena i mjera zabrane rada.

Izvršeno je ukupno 925 inspekcijskih kontrola, u kojima je po osnovu ugovora o radu kontrolisano 1.375 radnika zatečenih kod poslodavaca, saopšteno je iz Inspektorata Republike Srpske.

U saopštenju se podsjeća da novčane kazne koje su propisane ovim zakonom za neprijavljivanje radnika iznose od 10.000 KM do 30.000 KM za pravno lice, od 3.000 KM do 9.000 KM za odgovorno lice u pravnom licu, te od 3.000 KM do 9.000 KM za fizičko lice preduzetnika.

Inspektorat je apelovao da poslodavci ne čekaju dolazak inspektora, već da uredno regulišu radni status svih radnika koje angažuju, te da se ne izlažu riziku od kažnjavanja.

U okviru kontrole izdavanja računa, lagalnosti prometa robe, pružanja usluga, vođenja poslovnih knjiga i drugih obaveza propisanih zakonom, Republička tržišna inspekcija je u februaru izvršila 694 kontrole.

U 158 slučajeva utvrđene su nepravilnosti koje su se najčešće odnosile na neizdavanje računa, propuste u vođenju poslovnih knjiga, nebaždarena mjerila, nelegalnu robu u prometu, te propuste kod formiranje cijena, zbog čega su izrečene kazne u iznosu od 80.200 KM.

U prometu je zatečena i oduzeta roba bez porijekla u vrijednosti od 2.644 KM, a riječ je o cigaretama, te alkoholnim i bezalkoholnim pićima.