Potegao nož na mladiće iz BiH zbog svađe u saobraćaju

BEČ - Bečka policija bila je primorana da jutros interveniše nakon što je Austrijanac (22) potegao nož na dva mladića iz Bosne i Hercegovine (19, 34), a sve zbog svađe u saobraćaju!

Naime, sve se desilo 21. bečkom okrugu, u Lundenberger štrase, kada je mladi Austrijanac burno odreagovao na sirenu iz automobila dok je sa djevojkom prelazio ulicu. Policija je bila primorana da izvadi oružje zahtjevajući od mladića da baci nož.

Ono što niko tačno ne zna jeste kako je uopšte došlo do incidenta. Naime, mladi par je prelazio ulicu i kada su čuli da im neko svira, pokazali su vozačima nepristojan gest, nakon čega su mladići izašli iz auta, pokušavajući da ih uvjere da nisu oni svirali,

Međutim, tada je došlo do svađe i potezanja noža, da bi nakon intervencije policije, mladić priveden.

Kako prenose mediji, on se nije opirao tokom privođenja, ali je kasnije na saslušanju rekao da on nije taj, koji je izvukao nož, već njegova djevojka, a on je samo želio da joj nož skloni iz ruku. Nakon saslušanja, on je pušten na slobodu, a tužilaštvo tek treba da odluči da li će biti krivično gonjen.