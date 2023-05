Potresna ispovijest supruge odbornika iz Stanara: Krvnički nas je pretukao

STANARI - Mira Bjeličić, čiji je suprug Branislav Bjeličić, odbornik Ujedinjene Srpske u Stanarima hapšen zbog sumnje da je prošle sedmice pretukao nju, te njene oca, majku i sestru, tvrdi da ih je Branislav krvnički pretukao.

"Ja živim kod svojih roditelja. Imam bebu od 10 mjeseci, došao je po nju da uzme na dva sata. Kada sam iznijela dijete, imali smo rasprave, u vezi sa 200 maraka, koliko mi je uplatio za bebu. Ja sam rekla da to za dijete ne može biti. Tu je počela rasprava", navela je Bjeličićeva za "Nezavisne novine".

Beba je, dodaje, već bila u sjedalici u vozilu i ona je počela da otkopča dijete.

"Ja sam mu rekla da mi vrati dijete, da neću da se raspravljam. On je odmah počeo da me tuče u autu. Udarao me je šakama u glavu, preko bebe", ispričala je Bjeličićeva.

Dodala je da je u blizini bila njena majka, koja je potom pritrčala da je brani.

"Čim je ona pritrčala, on je izletio iz auta i udario ju je šakom. Ona je pala na put, onesviješćena", tvrdi Bjeličićeva.

U međuvremenu je, dodaje, došla i njena sestra, koja je na štrik kačila bebin veš.

"Ona je došla, a on je i nju pesnicom udario i ona je pala. Tata je to čuo, pritrčao, te je i njega oborio. Ja sam prišla, mene je udario, pala sam. Kako se ko dizao, on je prilazio i tukao nas. Mama ima 71 godinu, otac isto. Trajalo je to nekih pet minuta, a beba je sama bila u autu i plakala, još otkopčanog pojasa, mogla je čak da ispadne iz auta", navela je Bjeličićeva.

Uspjela je, dodaje, uzeti bebu iz auta, a on je sjeo u vozilo i pobjegao.

"Policija je stigla, uzeli su našu izjavu. Poslali su nas u Stanare u Hitnu pomoć, odakle su nas uputili u Doboj na Hirurgiju. Tu smo ostali skoro cijeli dan. Sestra ima povredu oka, ja kuka, mama vilice, non - stop joj krv ide na nos, ne može ni da jede. Otac je pao na travu, na sreću. Sve nas je krvnički pretukao", priča Bjeličićeva, u potresnoj izjavi za "Nezavisne novine".

Na pitanje da li se nakon svega plaši, ona ističe da je pretresena njegova kuća.

"Znam da ima oružje kući, ne znam, mogao nas je sve pobiti", navela je Markovićeva.