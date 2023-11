Potresno obraćanje tetke Nizame Hećimović: Gledala me, a nisam joj mogla pomoći

GRADAČAC - Prošlo je više od tri mjeseca od trostrukog ubistva u Gradačcu, kada je Nermin Sulejmanović ubio Nizamu Hećimović, Denisa i Džengiza Onder. Danas su prvo javno obraćanje imali tetka i tetak Nizame Hećimović.

Zijada Vuković Pamuković je kazala da je sve počelo 4. avgusta. Tada ju je nazvao Nermin Sulejmanović i pitao da li se čula sa Nizamom, jer mu treba automobil te joj kazao da su se on i Nizama posvađali.

„Ja sam nazvala Nizaminu sestru, ona mi je dala na telefon Nizamu. Ona mi je rekla da ju je on pretukao i da je ona otišla iz kuće u kojoj su oni zajedno živjeli“, kazala je Zijada Vuković, Nizamina tetka.

Nizama je nasilje prijavila policiji u Srebreniku, jer je tu boravila, upućena je na policiju u Gradačcu.

„Tu je Nizami jedan policajac rekao, Vi ste znali ko je Nermin, zašto ste živjeli s njim“, kaže Vuković.

Zijada kaže da je Sulejmanović sve te dane dolazio kod poznanika i Nizamine sestre kojima je prijetio i uzimao im telefone, provjeravao pozive.

„Došao je onda taj petak 11. august. Zvao je tada mog muža, rekao mu kad će doći Nizamin otac, da popričamo. Ja sam ga taj dan vidjela oko 9:10 sati kako trči prema kući mojoj. Zavikao je otvorite vrata. Ja sam mu rekla da ide da nam ne stvara probleme. Počeo je onda pucati na vrata ali nije tu mogao ući. Obišao je oko kuće i došao do balkonskih vrata. Njih je razvalio rukama, prošao kroz njih, sav je bio krvav. Rekao je gdje je Nizama? Otišao je do vrata pucao u njih, na vrata od spavaće sobe, nije moga da uđe. Otišao je okolo do balkonskih vrata te sobe koja su bila otvorena. Mi smo izašli napolje i nazvali policiju. On je krenuo napolje sa nekim limom, ona ide iza njega i traži pomoć od mene. On je pucao na mog sina i ranio ga. Nizama se samo okretala na mene. Nisam mogla pomoći joj", kroz plač priča Nizamina tetka.

Ona ističe da je došla Hitna pomoć, a poslije i policija.

„Da su došli ranije sad bi Nizama bila živa. Ovako nije.“, priča uplakana Zijada.

Nizamin tetak Samir Pamuković kaže da je policija kasno došla po pozivu koji su oni uputili.

„Desilo se da je prije došla hitna nego policija. Kako to da bude? Zajedno je pozvana i hitna i polcija, policija nije došla na vrijeme“, kazao je Pamuković, a prenosi Balans.

