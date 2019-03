Potvrđena kazna Zoranu Tepavčeviću: 12 godina robije zbog polnog nasilja nad djetetom

BANJALUKA - Vrhovni sud Republike Srpske je potvrdio kaznu Zoranu Tepavčeviću iz Kalinovika koji je u prvostepenom postupku osuđen na 12 godina zatvora zbog polnog nasilja nad djetetom.

Vrhovni sud je svojom presudom od 4. marta odbio kao neosnovanu žalbu branioca optuženog Tepavčevića.

Kaznu mu je u prvostepenom postupku izrekao Okružni sud u Trebinju.

Kako je navedeno u prvostepenoj presudi Okružnog suda u Trebinju, "optuženi je neutvrđenog dana i mjeseca krajem 2000. godine, pa sve do neutvrđenog dana i mjeseca do početka 2008. godine, u selu Jažići, opština Kalinovik, u cilju zadovoljavanja svog polnog nagona, vršio polne radnje nad svojom daljom rođakom E.T.".