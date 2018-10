Potvrđena optužnica protiv Gorana Damjanića: "Čistačicu plaćao drogom"

BANJALUKA - Okružni sud u Banjaluci potvrdio je optužnicu protiv Banjalučanina Gorana Damjanića (53) zvanog Zola, a koja ga tereti da je marihuanu prodao više od 100 puta, ali da ju je davao i jednoj ženi koja mu je zauzvrat - čistila stan!

Posebno je, naime, zanimljiv dio optužnice u kojoj se spominje izvjesna H.Dž., a kojoj je, kako se navodi, Damjanić pet do šest puta dao marihuanu za uslugu čišćenja stana.

"Osim toga, više puta je smotao marihuanu u papir i tako napravio džoint koji je ponudio H.Dž. da ispuši s njim, nakon čega je ona to i uradila", navodi se u optužnici.

I to nije sve, jer se, sudeći po optužnici, na spisku Damjanićevih kupaca našlo i nekoliko maloljetnika! Navodi se da je marihuanu jednom sedamnaestogodišnjaku od februara do 28. septembra prodao oko 50 puta, za šta je uzimao od 10 do 20 maraka.

Osim toga, drugom sedamnaestogodišnjaku, kako je navedeno, šest puta je prodao marihuanu za po 10 maraka. Trećem maloljetniku, ovaj put šesnaestogodišnjaku, sudeći po optužnici, oko deset puta prodao je marihuanu za 10 do 20 maraka.

Zanimljivo je da je, kako se to vidi u optužnici, policija nekoliko puta pronašla drogu kod Damjanićevih kupaca.

U optužnici Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka ističe se da je Damjanić drogu nabavljao od njemu poznatog lica, a često ju je dilovao u svom stanu.

"Od Damjanića je 28. septembra oduzeto 827,8 grama marihuane i digitalna vaga za precizno mjerenje", stoji u optužnici.

On je, podsjetimo, tog datuma uhapšen u policijskoj akciji "Lava". Međutim, kasnije mu je pozlilo, pa je umjesto u pritvoru završio u bolesničkoj postelji.

"Njemu je pozlilo kada je trebalo da bude sproveden u Okružno javno tužilaštvo Banjaluka, zbog čega ga je policija prevezla u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci", potvrdio je ranije izvor "Nezavisnih".

Damjanić je tada hospitalizovan u Klinici za kardiovaskularne bolesti, gdje mu je urađena koronarografija, a nakon toga i ugrađen stent.*