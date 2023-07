Potvrđena optužnica protiv bivšeg načelnika i pet radnika opštine

SARAJEVO - Tužilaštvo Kantona Sarajevo podiglo je, a Kantonalni sud potvrdio optužnicu protiv bivšeg načelnika opštine Ilidža i bivšeg ambasadora BiH u Maleziji Senaida Memića, Ljiljane Eterović, stručne savjetnice za pravne poslove u Službi za prostorno uređenje, Adnana Ćenanovića, Azre Mulaosmanović, stručnih saradnika za poslove urbanizma te građevinskih opštinskih inspektora Amira Arnautovića i Sanje Čizmedžić. Svih šestero optuženih terete se za krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja, saopšteno je danas iz Tužilaštva KS.

Optuženi Senaid Memić tereti se da je sa ostalim optuženima, inače, radnicima opštine Ilidža, od 2015. do 2017. godine, nakon što je investitoru stambeno-poslovnog objekta "Panamera" prvobitno izdao urbanističku saglasnost za gradnju objekta koji uključuje prizemlje i četiri sprata u skladu sa planskim dokumentima, na zahtjev investitora, u martu 2015. omogućio gradnju sedam spratova, iako je prema Regulacionom planu i postojećim zakonima dopuštena gradnja do četiri sprata.

Na taj način optuženi Senaid Memić, pribavio je imovinsku korist investitoru "Panamera" u iznosu od 9.944.000 KM, ali i nezakonitu korist u vidu nesmetane izgradnje dodatnog stambenog prostora predviđenog za prodaju.

Optuženi Ljiljana Eterović, Adnan Ćenanović i Azra Mulaosmanović su u svojstvu službenika Službe za prostorno uređenje postupali po uputama optuženog Memića te sačinjavali nezakonite dozvole koje je on u konačnici potpisivao, dok su građevinski inspektori Amir Arnautović i Sanja Čizmedžić propustili izvršiti kontrolu građevinskih i urbanističkih Rješenja koja su morala biti oglašena ništavnim, stoji u optužnici.

Isti modus operandi optuženi su primjenili i kod zahtjeva investitora "Malak Group". Naime, optuženi Memić je omogućio nezakonitu izgradnju hotela sa sedam spratova iako je Regulacionim planom dozvoljena gradnja do četiri sprata. Na taj način investitoru "Malak Group" pribavljena je nezakonita korist u iznosu od 14.097.472 KM te korist izgradnje dodatnog poslovnog prostora. Istovremeno, optuženi se terete da su vlasniku ugostiteljske radnje Bistro "Brajlović" na Ilidži, omogućili nezakonitu izgradnju i korištenje parking prostora u pojasu rijeke Željeznice neposredno uz ugostiteljski objekat, i to mimo propisa zaštite od štetnog djelovanja voda. Postupajući tužioci su u optužnici predložili oduzimanje imovinske koristi od pravnog lica "Panamera" i to iznos od 9.944.000 KM i od pravnog lica "Malak Group" Sarajevo 14.097.472 KM. Određena je privremena mjera zabrane otuđenja i opterećenja dijela nekretnina u stambeno-poslovnom objektu "Panamera" te kompletnog hotela "Malak Group", prenosi N1.

Optuženom Senaidu Memiću predložena je zabrana obavljanja poslova odgovorne osobe u državnoj službi, javnim preduzećima ili bilo kojem drugom pravnom licu u trajanju od 10 godina od pravosnažnosti presude.

Za glavni pretres predloženo je saslušanje 38 svjedoka, vještaka arhitektonske struke te izvođenje više od 400 materijalnih dokaza. Podizanju optužnice protiv navedenih osoba prethodila je kompleksna istraga Tužilaštva Kantona Sarajevo u saradnji s Ministarstvom unutrašnjih poslova KS, navedeno je u saopštenju iz Tužilaštva KS.